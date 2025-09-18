Muğla'da Çocuklar İçin Müzik Eğitimi Programı Başlatıldı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, 7-14 yaş arası çocukların müzik yeteneklerini keşfetmesi ve geliştirmesi için yepyeni bir enstrüman eğitim programı başlattı.

Gitar, piyano, davul ve keman gibi çeşitli enstrüman derslerini kapsayan program, çocuklara hem teknik beceriler kazandırmayı hem de sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleşen dersler, haftalık olarak düzenleniyor. Çocuklar bu derslerde enstrüman çalmanın inceliklerini öğrenirken, grup çalışmaları sayesinde de takım ruhunu ve iş birliğini deneyimleme fırsatı buluyor.

"Müzik yoluyla özgüven ve takım çalışması"

Gençlik Merkezi yetkilileri, bu projenin sadece müzikal yetenekleri geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda çocukların özgüven kazanmasına ve takım çalışmasının önemini anlamasına katkı sağlayacağını vurguluyor. Müzik, çocukların duygusal ve zihinsel gelişimini destekleyen güçlü bir araç olarak görülüyor ve bu programla gençlere kendilerini müzik aracılığıyla ifade etme imkanı sunuluyor.

"Herkes katılabilir, ön bilgi gerekmiyor"

Programa katılmak için herhangi bir ön müzik bilgisi veya deneyimi gerekmiyor. 7-14 yaş arasındaki tüm çocuklar bu ücretsiz eğitimlere kayıt yaptırabiliyor. Katılımcılar, bireysel veya grup dersleri arasından kendilerine en uygun olanı seçerek müzik yolculuklarına başlayabilecek.

Eğitimlerin sonunda, öğrencilerin sahne deneyimi kazanması için yerel konserler ve çeşitli müzik etkinlikleri düzenlenecek. Bu sayede çocuklar, öğrendiklerini geniş bir izleyici kitlesi önünde sergileme fırsatı bulacak. - MUĞLA