Muğla'da Aile Yılı Yürüyüşü Düzenlendi

2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi dolayısıyla, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde bir yürüyüş etkinliği düzenlendi. Etkinliğe öğrenciler ve aileleri yoğun katılım gösterdi.

Sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması, aile bağlarının güçlendirilmesi ve hareketli yaşam alışkanlıklarının kazandırılması hedefiyle düzenlenen yürüyüşte, her yaştan katılımcı aynı amaç doğrultusunda bir araya geldi. Yürüyüş boyunca katılımcılara sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite ve aile içi iletişim gibi konularda bilgilendirme yapılırken, etkinlik renkli görüntülere ve yüksek bir motivasyona sahne oldu. Etkinliğin sonunda günün anlam ve önemine vurgu yapılan kısa bir konuşma yapıldı ve katılımcılara teşekkür edildi. Toplumun temel yapı taşı olan ailenin önemine dikkat çekilen bu farkındalık yürüyüşü, aynı zamanda ailece vakit geçirmenin, birlikte hareket etmenin ve dayanışma içinde olmanın önemine dikkat çekti. - MUĞLA