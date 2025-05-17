Muğla'da Aile Yılı Yürüyüşü Düzenlendi

Muğla'da Aile Yılı Yürüyüşü Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi dolayısıyla Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüş etkinliği, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı ve aile bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Öğrenciler ve ailelerin katılımıyla yapılan etkinlikte katılımcılara sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme yapıldı.

2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi dolayısıyla, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde bir yürüyüş etkinliği düzenlendi. Etkinliğe öğrenciler ve aileleri yoğun katılım gösterdi.

Sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması, aile bağlarının güçlendirilmesi ve hareketli yaşam alışkanlıklarının kazandırılması hedefiyle düzenlenen yürüyüşte, her yaştan katılımcı aynı amaç doğrultusunda bir araya geldi. Yürüyüş boyunca katılımcılara sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite ve aile içi iletişim gibi konularda bilgilendirme yapılırken, etkinlik renkli görüntülere ve yüksek bir motivasyona sahne oldu. Etkinliğin sonunda günün anlam ve önemine vurgu yapılan kısa bir konuşma yapıldı ve katılımcılara teşekkür edildi. Toplumun temel yapı taşı olan ailenin önemine dikkat çekilen bu farkındalık yürüyüşü, aynı zamanda ailece vakit geçirmenin, birlikte hareket etmenin ve dayanışma içinde olmanın önemine dikkat çekti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu

Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var

Fabrikada buhar kazanı bomba gibi patladı! Yaralılar var
Suriye yeni paralar kullanacak! Paralar da Rusya yerine başka ülkelere bastırılacak

Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha
Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım

"Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvancılığı bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı

İşi gücü bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

Süper Lig devi 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Kurşun yağdırıp kaçtı, mini etek giyince tetikçinin kadın olduğu anlaşıldı

Kurşun yağdırıp kaçtı! Mini etekli tetikçi film gibi takiple yakalandı
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti

Ordu kalıcı işgal için düğmeye bastı! 24 saatte 113 kişi katledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.