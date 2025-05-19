Muğla'da 19 Mayıs coşkusu F-16'ların gösterisiyle başladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlikler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-16 savaş uçaklarının gökyüzündeki gösterileriyle başladı. Vatandaşlar, F-16'ların yaptığı akrobatik hareketleri hayranlıkla izledi.

Gösterilerin ardından bando takımı eşliğinde Atatürk büstünden Menteşe Spor Salonu'na kadar Gençlik Yürüyüşü düzenlendi. Türk bayraklarıyla donatılan kortejde gençler ve vatandaşlar hep birlikte yürüyerek milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. Menteşe Spor Salonu'ndaki kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, genç sporcular jimnastik, basketbol ve tekvando branşlarında hünerlerini sergiledi. Gösteriler izleyicilerden büyük alkış alırken, Spor Lisesi öğrencileri ve halk oyunları ekibinin sahnelediği performanslar da beğeniyle izlendi.

"19 Mayıs, bağımsızlık meşalesinin andığı gündür"

Programda konuşan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, günün anlam ve önemini vurgulayarak "Bugün, Türk milletinin kaderini değiştiren tarihi bir adımın, bağımsızlık yolculuğumuzun 106. yıl dönümünü idrak ediyoruz. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele, umudun yeniden yeşerdiği, milletin birlik ve inançla ayağa kalktığı bir dönüm noktasıdır gün yakılan özgürlük meşalesi, milletimizin kararlılığı ve fedakarlığıyla tüm yurda yayılmış, Kurtuluş Mücadelesi, Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Atatürk, Cumhuriyetimizin temelini gençlere emanet etmiştir çünkü gençliğin azmine, iradesine ve vatan sevgisine her zaman güvenmiştir.19 Mayıs gençliktir. Gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklalinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisidir. Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu emaneti yaşatmak ve geleceğe taşımak hepimizin görevidir. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bizler de sizlerin sporda, sanatta, bilimde ve kültürel alanlarda yetişmeniz için tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Milli Mücadele'nin temelini oluşturan ruhu diri tutmak ve o ruhu geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur. Vatanına, bayrağına ve değerlerine sahip çıkan bir gençlik; Türkiye'nin aydınlık yarınlarının teminatıdır. Unutmayınız ki, 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.' Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gençlerimizin ve milletimizin bayramını yürekten kutluyorum" dedi.

Menteşe'de gün boyunca süren kutlamalar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, gençlerin coşkulu katılımı ve sergiledikleri performanslarla hafızalarda iz bıraktı. - MUĞLA