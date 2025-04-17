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Muğla Basınının Duayeni Cüneyt Erdan'a Veda

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde gazetecilik yapan Cüneyt Erdan, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 50 yaşında vefat eden Erdan için cenaze töreni düzenlendi.

Muğla basınının duayeni Erdan'a veda

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde kalp krizi sonrasını hayatını kaybeden gazeteci son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde uzun yıllar gazetecilik yapan ve özellikle spor yayıncılığı alanında önemli başarılara imza atan Cüneyt Erdan, 50 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Anjiyo operasyonu sırasında kalp krizi geçiren Erdan, dün gece vefat etti. Cüneyt Erdan için Kurşunlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Erdan'ın tabutunun üzerine Muğlaspor bayrağı örtülerek son yolculuğuna uğurlandı. Cüneyt Erdan'ın ani vefatı, ailesi, sevenleri ve basın camiasında büyük üzüntü oluşturdu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT KURT - Yerel
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