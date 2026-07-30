MTSO’nun üyelerine vefa plaketi takdimi devam ediyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun göreve gelmesiyle başlayan ve geleneksel hale gelen "25 Yılını Dolduran Üyelere Plaket Takdimi" programları devam ediyor. Önceki aylarda olduğu gibi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında da üyelikte en az 25 yılını tamamlayan 40 firmaya vefa plaketi takdim edildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, uzun yıllardır odaya kayıtlı olarak şehrin ekonomisine ve ticaret hayatına katkı sunan üyelerini onurlandırmaya devam ediyor. Geleneksel hale getirilen uygulama kapsamında, üyelikte 25 yılını tamamlayan firmalara teşekkür plaketi veriliyor. Temmuz ayı olağan meclis toplantısında düzenlenen törende 40 üyeye plaketleri Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu tarafından takdim edildi.

"Plaketler emeğin simgesi"

Her türlü zorluğa rağmen uzun yıllar boyunca üretmeye, istihdam sağlamaya ve Malatya ekonomisine değer katmaya devam eden üyelerin her türlü takdiri hak ettiğini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizle büyük bir aileyiz. Çeyrek asırdır odamıza kayıtlı olarak üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam oluşturmaya ve şehrimizin ekonomisine katkı sunmaya devam eden üyelerimize vefa borcumuz var. Takdim ettiğimiz bu plaketler, yalnızca 25 yıllık üyeliğin değil, emeğin, alın terinin, üretimin ve Odamıza duyulan güvenin de bir simgesidir" dedi.

"Üyelerimizin başarısı, Malatya'nın başarısıdır"

Malatya'nın ekonomik kalkınmasının güçlü işletmelerle mümkün olduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, "İş dünyamız her türlü zorluğa rağmen üretmeye devam ediyor. Pandemi, depremler ve ekonomik dalgalanmalar gibi birçok zorlu süreci birlikte yaşadık. Tüm bu süreçlerde üretimden vazgeçmeyen, şehrine sahip çıkan üyelerimizle gurur duyuyoruz. Üyelerimizin başarısı, Malatya'nın başarısıdır. Odamız da her zaman üyelerimizin yanında olmaya, onların sorunlarına çözüm üretmeye ve gelişimlerine katkı sunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı