Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Bir Asırlık Hafızası Kitapla Kayıt Altına Alındı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından hazırlanan "Bir asrın tanığı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası" adlı kitap, düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Nezir Kızılkaya tarafından derlenen çalışma, MTSO'nun 1923'ten bugüne uzanan tarihini ve Malatya'nın ekonomik hafızasını kayıt altına almayı amaçlıyor.

Kitap, MTSO'nun bir asırlık tarihini, kentin ticari ve ekonomik gelişimiyle birlikte ele alarak, şehir hafızasının gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor.

"MTSO aynı zamanda şehrin kendisidir"

Basın toplantısında konuşan kitabın yazarı Nezir Kızılkaya, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın yalnızca bir kurum değil, aynı zamanda kentin kendisi olduğunu vurguladı. Kızılkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Oda sadece bir asrın tanığı olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası değil, aynı zamanda şehrin kendisidir. Özellikle de bir ekonomi hafızasıdır. Oda kurulduğundan bu yana, yani 1923'ten bugüne, şehrin ekonomisine ve ticaret hayatına çok büyük katkılar sağlamıştır.

Bu katkıların, odanın attığı güçlü adımların şehirde kalıcı hale gelmesi için böyle bir çalışmanın yapılması da bir gereklilikti. Bu kitabın şehre kazandıracağı en önemli değerlerden biri, Malatya'nın hafızasının kayıt altına alınması olacaktır.

Şehir hafızasıyla ilgili bu kadar sorun yaşanırken, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda çok kıymetli başkanlığın böyle bir irade ortaya koyması son derece anlamlıdır."

"MTSO'nun Malatya'ya nasıl katkılar sunduğu kayıt altına alındı"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da konuşmasında, göreve geldikleri günden bu yana kurumsal hafızayı kalıcı hale getirmeyi önemsediklerini belirtti. Sadıkoğlu, şunları söyledi:

"Üstelik göreve geldiğimiz günden bu yana, Bir asrın tanığı adı altında, bir ticaret ve sanayi odasının geçmişten bugüne ne yaptığı, neler yaptığı, kimlerin görev aldığı, burada gerçekleştirilen çalışmaların anlamı ve önemi ile Malatya'ya nasıl katkılar sunduğu kayıt altına alındı.

Arşivlerde, tarihin sayfalarında ve farklı sahafların rafları arasına dağılmış bilgi ve belgeleri bir araya getirerek, bunları bir doküman haline dönüştürmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla böyle bir kitap çalışmasını hayata geçirdik.

Bu süreçte başta çok değerli hocam Nezir Kızılkaya olmak üzere, cemiyet ve dernek başkanlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Nezir Hocam'ın bu çalışmada çok ciddi bir emeği var. Kendisi yıllardır bu alanda birikimi olan, farklı kurumlarda benzer çalışmalara imza atmış, değerli bir basın ve yazar abimizdir. Bu noktada verdikleri desteklerden dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum."