MSKÜ'nün 8 Projesi ÜNİDES 2025 Kapsamında Hibe Almaya Hak Kazandı

MSKÜ'nün 8 topluluk projesi, ÜNİDES 2025 kapsamında açıklanan 3.dönem başvuru sonuçlarına göre hibe almaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında 2025 3.dönem başvuru sonuçları açıklandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden (MSKÜ) 8 topluluk projesi, destek almaya hak kazanan 1307 proje arasında yer aldı.

Bu kapsamda MSKÜ'den Bilgisayar ve Bilişim Topluluğu'nun "İnternet Haftası" projesi, Damla Topluluğu'nun "Etkile-Etkilen-Keşfet" projesi, İnovasyon ve Teknoloji Topluluğu'nun "Yeşil Göz İha" projesi, Kültürel Miras Topluluğu'nun "Kültür, Gelenek ve Gündelik Yaşam: Kent Kültürü Eğitimi" projesi, Okul Dışı Öğrenme Ortamları Öğrenci Topluluğu'nun "Düşün, Tartış, İkna Et: Münazara ve Eleştirel Düşünme Atölyesi" projesi, Turizm Kültür ve Sanat Topluluğu'nun "Yeşil Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi ve Yeşil Dönüşüm Meyanında Bisiklet Turizmi Farkındalık Eğtimi" projesi, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Topluluğu'nun (UISAT) "Camın Geri Dönüşümü Benim Elimde" projesi ile Veteriner Halk Sağlığı ve Gıda Hijyeni Topluluğu'nun "Gıdamı Kendim Analiz Ediyorum" projeleri yerel projeler kapsamında desteklenecek.

Desteklenen projeler; bilim ve teknoloji, güzel sanatlar, spor ve sağlıklı yaşam, kişisel ve sosyal gelişim, uluslararası çalışmalar, kapasite geliştirme, mesleki gelişim faaliyetleri, iş birliği programları, erişilebilirlik ve tarım teknolojileri gibi birçok alanda gençlerin gelişimine katkı sağlayacak.

Öte yandan ÜNİDES kapsamında 1. ve 2.dönem başvurularında da öğrenci topluluklarıyla hibe almaya hak kazanmış MSKÜ, ürettiği projeler ile fark oluşturmaya devam ediyor. - MUĞLA