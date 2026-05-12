Panama Bayraklı Kruvaziyer Gemi Msc Divina, Üçüncü Kez Marmaris'te

(MUĞLA) - Panama bayraklı kruvaziyer gemi MSC Divina, üçüncü kez Marmaris Cruise Port Limanı'na demirledi. 3 bin 471 yolcu ve 1276 kişilik mürettebatıyla Marmaris'e gelen dev gemi, ihtişamlı yapısı ve lüks donanımıyla ilgi odağı oldu.

Marmaris Cruise Port Limanı'na demirleyen 333 metre uzunluğunda ve 139 bin ton ağırlığındaki MSC Divina, 18 güvertesiyle adeta yüzen şehir görünümüyle dikkati çekiyor. Gemide 4D sinema, F1 simülatörü, 5 havuz, 12 jakuzi ve efsanevi aktris Sophia Loren'e ithaf edilen özel süit de bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi Mahallesi, Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. İlçenin turistik noktalarını gruplar halinde gezen yolcular, restoran ve kafelerde de hareketlilik yarattı. Tur programı kapsamında Dalyan Kaunos Turu ve günübirlik koy gezilerine katılan çok sayıda turist, bölgenin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetti.

MSC Divina'nın gece saatlerinde Marmaris'ten ayrılarak İtalya'nın Napoli Limanı'na hareket edeceği bildirildi. Geminin, 28 Nisan'da da Marmaris'e uğradığı kaydedildi.

