Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi, 1 trilyon 532 milyar 647 milyon 499 bin TL olarak TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı