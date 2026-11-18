MSB'nin 2027 bütçe teklifi 1 trilyon 532 milyar 647 milyon 499 bin TL olarak sunulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi, 1 trilyon 532 milyar 647 milyon 499 bin TL olarak TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuldu. Böylece teklif, TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuş oldu.
Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi, 1 trilyon 532 milyar 647 milyon 499 bin TL olarak TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı