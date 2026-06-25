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MKEBAYİDER olağan genel kurulunda mevcut başkan güven tazeledi

MKEBAYİDER olağan genel kurulunda mevcut başkan güven tazeledi
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MKE Bayileri ve İş Adamları Derneği'nin olağan genel kurulunda mevcut başkan Mustafa Öztürk, üyelerin oy çokluğuyla yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Öztürk, derneğin savunma sanayisine katkı ve birlik beraberlik hedeflerini vurguladı.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Bayileri ve İş Adamları Derneği'nin (MKEBAYİDER) olağan genel kurulunda mevcut başkan Mustafa Öztürk, üyelerin oy çokluğuyla yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Genel merkezi Ankara'da bulunan MKEBAYİDER'in Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda yönetim kurulu, denetim kurulu ile disiplin ve etik kurulu seçimleri yapıldı. Yapılan seçimler neticesinde mevcut başkan Mustafa Öztürk, üyelerin oy çokluğuyla yeniden MKEBAYİDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilerek güven tazeledi. Seçim sonuçlarının ardından konuşan Öztürk, derneğin faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi. MKEBAYİDER'in kar amacı gütmeyen, herhangi bir ekonomik veya sosyal kurum ve kuruluşla organik bağı bulunmayan bağımsız bir mesleki dayanışma derneği olduğunu ifade eden Öztürk, derneğin temel gayesinin Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. ile özel üretici firmalar tarafından üretilen veya ithal edilen ürünlerin ticaretini gerçekleştiren bayileri ve iş insanlarını ortak bir çatı altında toplamak olduğunu söyledi. Dernek olarak birlik ve beraberliği güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Öztürk, MKE bayileri ile kurum arasındaki sosyal ve mesleki bağların etik kurallar çerçevesinde geliştirilmesine önem verdiklerini kaydetti. Savunma sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmeyi hedeflediklerini de ifade eden Öztürk, iştigal alanlarıyla ilgili iktisadi teşekküller kurarak katma değerli ürünlerin geliştirilmesine destek vermeyi hedeflediklerini dile getirdi. Genel kurul toplantısında üyeler, sektörün mevcut durumu ile ticari faaliyetleri sırasında karşılaştıkları mesleki sorun ve talepleri de karşılıklı istişare etme fırsatı buldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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