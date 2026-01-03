MKE'den Çankırı Silah Fabrikası'nın kapatılacağı iddialarına yalanlama

Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) tarafından yapılan açıklamada, Çankırı Silah Fabrikası'nın kapatılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Mke'den yapılan açıklamada, "1976 yılında MKE Uçaksavar Top Fabrikası olarak hizmete başlayan Fabrikamız günümüzde MKE Çankırı Silah Fabrikası adıyla hizmet vermektedir. 1976 yılından günümüze kadar kesintisiz şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere güvenlik güçlerimiz ile dost ve müttefik ülkelere NATO standartlarında üretimlerini sürdürmektedir. Fabrikamızda; 03 Ocak 2026 tarihi itibarıyla toplam 347 aktif personel halihazırda istihdam edilmektedir. Fabrikamızda aktif olarak ülkemizin çok kritik orta ve ağır silah sistemleri üretimleri gerçekleştirilmektedir. Bunlar; 105 mm Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN, 35 mm KORKUT ve GÖKDENİZ Uçaksavarların Silah Sistemleri, 40 mm Tamburalı Bombaatar, 12,7 mm Uçaksavar Topu, o 25 mm ILGAZ Otomatik Top, 107 mm Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA), 155 mm FIRTINA ve PANTER Obüslerinin Silah Sistemlerinin Ana Kompleleri" denildi.

MKE Çankırı Silah Fabrikası'nın kapatılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Cumhuriyet tarihimizin ilk obüs sınıfı ihracatı olan BORAN Obüsü, MKE Çankırı Silah Fabrikası üretimi olup; 2024 yılında Bangladeş'e ihracatı gerçekleşmiştir. 2025 yılında ise Cumhuriyet tarihimizin Avrupa'ya ilk obüs ihracat başarısı gerçekleşmiş ve BORAN Obüsünün Kuzey Makedonya'ya ihracat başarısına imza atılmıştır. MKE Çankırı Silah Fabrikamız 50 yıllık kesintisiz üretim kabiliyeti ve ileri mühendislik tecrübesiyle ülkemiz için son derece kritik ve stratejik silah sistemlerini üretmenin yanında ülkemizin savunma sanayii ihracatına katkı sunmaktadır. İddiaların aksine MKE Çankırı Silah Fabrikamızın kapatılmamış olup yapılan yatırımlar ile sürekli olarak geliştirilmektedir, 2025 yılında yaklaşık 150 milyon lira yatırım yapılmış, 2026 yılında ise yaklaşık 1 milyar lira yatırım planlaması yapılmıştır. Fabrikamızın kapanması ya da kapatılması söz konusu değildir. Üretimlerine kararlılıkla devam etmek ve yapılan yatırımlar ile üretim kapasitelerini her geçen sene arttırmaktadır" ifadelerine yer verildi.