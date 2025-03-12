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Mısırlı Tanker Çanakkale Boğazı'ndan Yedeklenerek Geçti

Mısırlı Tanker Çanakkale Boğazı'ndan Yedeklenerek Geçti
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Mısır'dan Yalova'ya bakım için giden 274 metre uzunluğundaki 'Trend' isimli tanker, Çanakkale Boğazı'ndan römorkörlerle yedeklenerek geçti. Geçiş sırasında güvenlik önlemleri alındı ve boğaz kuzey-güney yönlü gemi geçişine kapatıldı.

Mısır'dan Yalova'ya bakıma giden 274 metre uzunluğundaki tanker, Çanakkale Boğazı'ndan halat ile yedeklenerek geçti.

Mısır'dan Yalova'da bulunan tersaneye bakım için giden 274 metre uzunluğunda, 81 bin 85 groston ağırlığında Belize bayraklı 'Trend' isimli tanker, Ege Denizi'nden saat 09.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 'IRAKLIS Z' isimli römorkör tarafından yedeklenerek çekilen tanker, saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Tankere boğazı geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle 'Kurtarma-14', 'Kurtarma-19' ve 'Kurtarma-20' römorkörleri eşlik etti.

Çanakkale Boğazı, tankerin geçişi sırasında Kuzey-Güney yönlü gemi geçişlerine kapatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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