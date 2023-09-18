Miryokefalon Zaferi'nin 847. yıl dönümü kutlandı

DENİZLİ - 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra Anadolu'nun tapusunun alındığı Miryokefalon Zaferi'nin 847. yıl dönümü görkemli töreni yoğun katılımla kutlandı.

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Kufi Çayı yakınlarında 17 Eylül 1176'da meydana gelen ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasının kesinleştiği Miryokefalon Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program Çivril ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Tarihi zaferi kutlayan Başkan Zolan, "Miryokefalon Zaferimizin 847. yıl dönümünde kahraman ecdadımız ile aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah'ım binlerce kez razı olsun. Mekanları cennet, makamları ali olsun" ifadelerini kullandı.

Atlı cirit gösterileri nefes kesti

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören 847 yıl önce savaşın yaşandığı Kufi Çayı Vadisi'nde devam etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapılmasıyla başlayan programda birbirinden özel gösteriler yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Konseri ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterileri ile renk kattığı etkinlikte nefes kesen atlı cirit gösterileri yapıldı. Atlı kılıç kalkan ve geleneksel okçuluk gösterileri ve trap atışlarının yapıldığı törende 'Çivril Fotoğrafları Sergisi' de düzenlendi.