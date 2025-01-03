Üye Girişi
Haberler
Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor
Milyonların gözü dakikalar sonra yapılacak açıklamada
BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
Esad'ın devrilmesinin ardından kaç Suriyeli ülkesine döndü?
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler

Minikler şühedanın izinde, Sarıkamış şehitlerini unutmadılar

Minikler şühedanın izinde, Sarıkamış şehitlerini unutmadılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıkamış Harekatının 110. yıldönümünde Sarıkamış şehitleri anılacak.

Sarıkamış Harekatının 110. yıldönümünde Sarıkamış şehitleri anılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıldönümünde, Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenleyecek.

Sarıkamış şehitleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Bu toprakta izin var" sloganıyla düzenleyeceği etkinliklerle anılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla 3-5 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sarıkamış'ta minikler günün anlam ve önemine dikkat çekmek için ellerinde meşale ile kayak gösterisi yaptılar. Sezonun açıldığı Sarıkamış Kayak Merkezinde ellerinde meşaleler ile Sarıkamış Şehitlerini unutmayan minikler etraftakilerin büyük beğenisini topladı.

Sarıkamış Kayak Merkezinde meşaleli gösteriye katılan 8 yaşındaki Milansu Torunoğulları Sarıkamış'a ilk defa geldiğini ve Sarıkamış'ı çok beğendiğini dile getirerek Sarıkamış'a davet etti.

Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Başkanı Turgut Torunoğulları, Sarıkamış Şehitlerinin maneviyatının altını çizdi. Torunoğulları, Sarıkamış'ın kayak merkezleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek kayak severleri Sarıkamış'a davet etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

En düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor
img

Milyonların gözü dakikalar sonra yapılacak açıklamada
img

Şahin Kendirci'den takipçisinin yorumuna olay yanıt
Trump'ın yemin töreni öncesi Meksika'dan binlerce göçmen daha yollara düştü
Binler sınıra doğru yürüyüşe geçti! 20 Ocak'tan önce ülkeye girecekler
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gencin skandal görüntüleri
Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü
Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü
Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye koştu! Bir isim ise herkesin dikkatini çekti
Ferdi Tayfur için hastanenin önüne geldi! Herkes ona baktı
Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu
İsrail'in kalbini gece yarısı bir kez daha vurdular
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı

Son Dakika Haberleri

HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek hemşire maaşları ne kadar oldu? Hemşire güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? Sergen Yalçın, Rizespor-Beşiktaş maçında olacak mı? Sergen Yalçın takımın başına ne zaman geçecek? En düşük, en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları kaç TL? MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI! TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı kaç oldu? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI! Emekli maaş zammı ne oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? MEMUR MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI! Memur maaş zammı ne oldu? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? TÜİK Aralık enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı ne zaman? Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? FERDİ TAYFUR KİMDİR? Ferdi Tayfur kaç yaşında öldü ve hastalığı nedir? Bu hafta sonu maç var mı? Süper Lig 18. hafta maçları ne zaman? Ferdi Tayfur cenaze töreni ne zaman? Ferdi Tayfur nereye defnedilecektir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.