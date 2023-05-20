Milli mücadeleye ilk adımın 104'üncü yıl dönümü kutlandı

ERZİNCAN Erzincan'da Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 104'üncü yıl dönümünde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Türk gençliğine armağan edilen bayramda yurt genelinde olduğu gibi Erzincan'da da coşku hakimdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra, Merkez Spor Salonunda sporcuların geçişinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, "19 Mayıs 1919'da milletimizin 'Ya İstiklal ya Ölüm' parolası ile çıktığı ve sonunu zaferle taçlandırdığı yolculuğunun ilk adımının 104. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu yolculukta 'Hattı Müdafaa yoktur; sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı milletimizin kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz' diyen bir liderin Anadoluda topyekün bir milli mücadele ruhunu ve iradesini harekete geçirmek için İstanbul'dan Bandırma Gemisi ile Samsun'a ayak bastığı tarihin adıdır. 19 Mayıs; Milli Egemenlik ve Milli İradenin hakimiyet günüdür. 19 Mayıs; Geleceğimizin teminatı gençliğimize güvenin sembolüdür. 19 Mayıs ruhu Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ateşini temsil ettiği gibi bu ülkenin evlatlarının omuz omuza verdiğinde üstesinden gelemeyeceği hiçbir meselenin olmayacağının göstergesidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu'da elden ele dolaşmasının ve tarihe altın harflerle yazılan Kurtuluş mücadelemizin başlangıcının 104'üncü yıldönümünde, o günkü heyecanı bugünde aynı şekilde yaşıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından düzenlenen etkinlik farklı branşlarda sporcuların sportif gösterileriyle program devam etti.

Gerçekleştirilen programa Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Milletvekili Süleyman Karaman, vali yardımcıları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.