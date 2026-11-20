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Milli İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından hazırlanan 'Füzyon Enerjisi ve Türkiye İçin Stratejik Yol Haritası' başlıklı rapor yayımladı.

MİA tarafından yayımlanan raporda, nükleer füzyon teknolojilerindeki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, uluslararası rekabetin seyri ve füzyon enerjisinin gelecekte enerji güvenliği üzerindeki muhtemel etkileri ele alındı. Çalışmada, Türkiye'nin teknolojik özerkliğini güçlendirmesine yönelik stratejik seçenekler değerlendirilerek 2027-2035 dönemini kapsayan bir yol haritası önerildi.

Füzyon enerjisi, yeni bir stratejik rekabet alanı

Raporda, nükleer füzyonun hafif atom çekirdeklerinin birleşmesiyle açığa çıkan enerjinin kontrollü kullanımına dayanan bir teknoloji olduğu, uzun yıllardır araştırılan teknolojinin mühendislik alanındaki bilimsel ilerlemeler, artan elektrik talebi ve enerji güvenliğini etkileyen jeopolitik gelişmeler nedeniyle yeniden önem kazandığı kaydedildi.

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, raporun ön sözünde Rusya-Ukrayna ve ABD/İsrail-İran savaşlarının enerji güvenliğinin ülkelerin ekonomik dayanıklılığı ve hareket alanı açısından taşıdığı önemi ortaya koyduğunu belirtti. Yapay zeka ve veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacının, enerji arzının sürekliliğini daha da önemli hale getirdiğine dikkat çekti.

Köse, Türkiye açısından füzyonun ticari geleceğinin kesinleşmesini beklemek yerine bu alanda gelişen teknolojilerde bugünden yetkinlik kazanılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin gelecekteki enerji seçeneklerini genişletmesinin yanı sıra uluslararası füzyon ekosisteminde bilimsel, teknolojik ve endüstriyel açıdan söz sahibi olmasının önemine işaret etti.

Türkiye için öncelik, kritik teknolojilerde yerli kapasitenin güçlendirilmesi

Raporda, füzyon enerjisinin Türkiye açısından uzun vadeli enerji seçeneklerinden biri olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Gelişmekte olan füzyon teknolojileri ve uluslararası tedarik zincirlerine katılımın, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi ve teknolojik özerkliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Türkiye'nin füzyon alanındaki başarısının belirli bir tarihte ulusal reaktör kurmasıyla ölçülmemesi gerektiği ifade edilen raporda, başarı ölçütünün kritik teknolojileri geliştirme ve uluslararası füzyon ekosistemine katkı sağlama kapasitesi olduğu aktarıldı.

Raporda, füzyon teknolojilerine yönelik bugün geliştirilecek bilimsel ve endüstriyel yetkinliklerin Türkiye'nin uzun vadeli enerji güvenliğine katkı sağlayabileceği, teknolojik özerkliğini güçlendireceği ve uluslararası rekabetteki stratejik hareket alanını genişleteceği değerlendirildi.

Türkiye'nin 2027-2035 füzyon yol haritası

Milli İstihbarat Akademisi raporunda, Türkiye'nin füzyon teknolojilerinde kapasite geliştirmesine yönelik üç aşamalı bir yol haritası ortaya konuldu.

Bu kapsamda raporda, 2027-2028 döneminde mevcut araştırma altyapılarının, insan kaynağının ve sanayi kapasitesinin envanterinin çıkarılması ve Ulusal Füzyon Programı Koordinasyon Biriminin kurulması; 2029-2031 döneminde öncelikli teknoloji alanlarında yetkinliklerin geliştirilmesi; 2032-2035 döneminde ise geliştirilen prototiplerin ürüne ve uluslararası tedarik kapasitesine dönüştürülmesi önerildi.

Raporda, büyük ölçekli pilot uygulama veya reaktör yatırımlarının 2035 sonrasında teknik ve ekonomik şartlar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Küresel füzyon yatırımları 14 milyar doları aştı

Raporda, özel füzyon şirketlerinin bildirdiği toplam finansmanın 2026 itibarıyla 14,24 milyar dolara ulaştığı, son 12 ayda ise 4,48 milyar dolarlık yeni kaynak sağlandığı belirtildi.

ABD, Çin, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya ve Güney Kore'nin füzyon teknolojilerine yönelik farklı stratejiler geliştirdiği belirtilerek uluslararası rekabetin yalnızca füzyon santrali kurma hedefiyle sınırlı olmadığı vurgulandı.

Bu rekabetin, kritik teknolojilerin geliştirilmesi, araştırma altyapılarına erişim, teknik standartların belirlenmesi ve tedarik zincirlerinde söz sahibi olunması üzerinden şekillendiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı