MHP'li Özdemir'den üniversiteliler için kanun teklifi

MHP'li Özdemir'den üniversiteliler için kanun teklifi
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, üniversite öğrencilerinin elektronik cihazlarda ÖTV'den muaf tutulması için kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını açıkladı. Teklifin, öğrencilerin alacakları cihazlar için herhangi bir kısıtlama olmaksızın vergi muafiyeti sağlamayı öngördüğü belirtildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üniversite öğrencilerinin elektronik cihazlarda ÖTV'den muaf tutulmaları için kanun teklifini meclise sunduklarını duyurdu.

Özdemir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhur İttifakı olarak daha önce üniversite öğrencisi olan genç kardeşlerimiz için cep telefonu, tablet ve bilgisayar almaları halinde belirli şartlarla kendilerine tanınan vergi indirimini hayata geçirmiştik. TBMM'ye sunduğumuz yeni kanun teklifimiz ile yine üniversite öğrencisi genç kardeşlerimizin alacakları elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın, yani fiyatlarına ve menşeine bakılmaksızın ve iki yıl kullanmaları şartıyla Özel Tüketim Vergisi'nden tamamen muaf tutulmalarına dair kanun teklifimizi meclise sunduk. Teklifimizin kanunlaşması için MHP olarak gayretimizi sürdüreceğiz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
