MHP Heyeti Aydın Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti

Bir dizi ziyaret için Aydın'a gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Aydın Ticaret Odası'nı (AYTO) ziyaret etti. MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, MYK Üyeleri Yavuz Tellioğlu ve Osman Gür, MDK Üyesi Kürşat Türker Ercan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Hakan Karakuş'un yer aldığı ziyarette, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ev sahipliği yaptı. Ziyarette AYTO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri de hazır bulundu. - AYDIN