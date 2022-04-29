Mezitlili Kadınlar Aronya Üretimine Başlıyor

Mezitlili kadın üreticiler 'süper meyve' olarak adlandırılan Aronya tarımı yapmaya başladı. Torosların zirvesinde yer alan, Mezitli Kocayer Mahallesi'nde düzenlenen İlçe Tarım Müdürlüğü ve Mezitli Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Fonu iş birliği ile hayata geçirilen proje kapsamında ilk fidanlar toprakla buluştu.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Mezitli İlçe Tarım Müdürü Kerim Köken, mahalle muhtarları ve kadın üreticiler, Mersin'de ilk Aronya bitkilerini elleriyle toprağa dikti. Ana vatanı Kuzey Amerika kökenli bir bitki olan, Aronya bitkisinin 3 yıl sonra meyve vermeye başlaması ve 4. yılda ise tüm masraflarını karşılaması öngörülüyor. Proje kapsamında üretici kadınlara belirli dönemlerde Aronya yetiştiriciliği konusunda eğitimler de verilecek.

"BU BİTKİNİN BÖLGEMİZDE YAYGINLAŞMASI İÇİN ELİMİZDEN GELEN TÜM KATKIYI VERECEĞİMİZDEN HİÇ KUŞKUNUZ OLMASIN"

Üretici kadınlar adına söz alan Kocayer Mahallesi sakini Nimet Sayoğlu, "Aronya bitkisi için köyümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederim. Bu bitkinin bölgemizde yaygınlaşması için elimizden gelen tüm katkıyı vereceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Bu meyvenin bize refah getirmesini diliyorum. İnşallah hem meyvemiz hem de kazancımız bol olur" dedi.

"BAŞKANIMIZ NEŞET TARHAN'IN ÖNCÜLÜK ETTİĞİ GİBİ BİZLER DE KADINLARIMIZIN GÜÇLENMESİ ADINA ORTAYA KONULACAK TÜM PROJELERE TALİBİZ"

Kocayer Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Öztürk ise projenin kadınlar baz alınarak planlanmasının önemine dikkat çekti. Kırsal bölgelerde kadınların erkeklerden daha fazla emek verdiğinin altını çizen Öztürk, "Başkanımız Neşet Tarhan'ın öncülük ettiği gibi bizler de kadınlarımızın güçlenmesi adına ortaya konulacak tüm projelere talibiz. Başkanımız kadınlarımızı desteklediği gibi farklı yerlere gezilere de götürdü" dedi.

Projeyi geliştiren ve eğitim desteği sağlayan Alata Bahçe Kültürlerini Araştırma Enstitüsünden Mustafa Kavak ise Aronya bitkisinin 3 yıl gibi kısa bir sürede yetişerek ilk yılında tüm masrafını karşılayacak bir kazanç sağladığına dikkat çekti.

"TARIMSAL ÜRETİCİLERİMİZE ALTERNATİF SUNMAK ADINA ARAŞTIRMA YAPARAK ARONYA BİTKİSİNİ GELİŞTİRME KONUSUNDA PROJE HAZIRLADIK"

Kocayer mahallesinin tüm gelirinin şeftali üretiminden olduğuna vurgu yapan Mezitli İlçe Tarım Müdürü Kerim Köken yaptığı konuşmada, "Maalesef, şeftalinin fiyatlarında oluşan yüksek orandaki dalgalanmadan ve raf ömrünün kısa olmasından üreticimiz zor dönemler geçiriyor. Biz de tarımsal üreticilerimize alternatif sunmak adına araştırma yaparak Aronya bitkisini geliştirme konusunda proje hazırladık" dedi.

"GENEL DURUMA BAKTIĞIMIZDA TARIMSAL ÜRETİMDE İLK ÜÇ İLDEN BİRİSİYİZ"

Mersin'in ve bölgenin tarımsal üretimi hakkında bilgiler aktaran İl Tarım Müdür Yardımcısı Mustafa Can, "Mersin'de 330 bin hektarlık alanda tarım yapılmaktadır. Genel anlamda 10 üründe birincilik ve farklı ürünlerde de ikinciliklerimiz var. Genel duruma baktığımızda tarımsal üretimde ilk üç ilden birisiyiz. Aronya gibi alternatif bir bitkinin ilk kez Mezitli'de deneniyor olmasından dolayı da son derece mutluyuz" dedi.

"ARONYA GİBİ AROMATİK BİTKİLERİN DÜNYA ÜZERİNDE EN ZENGİN OLAN ÜLKELERDEN BİRİSİ TÜRKİYE VE EN FAZLA DA TOROS DAĞLARI'NDA YETİŞİYOR"

Mezitli Belediyesi olarak en fazla üzerine düştükleri konunun kadın ve üretim olduğunu belirten Başkan Neşet Tarhan ise, "Çok da birbirine yakışan kelimeler. Aronya gibi aromatik bitkilerin dünya üzerinde en zengin olan ülkelerden birisi Türkiye ve en fazla da Toros Dağları'nda yetişiyor. Ben de göreve geldiğimde bunun desteklenmesi konusunda ısrarcı oldum ama kırsal bölgelerimiz maalesef yeterli ilgiyi göstermedi. İstanbul'da bir ilçe belediyesi 7 yıl önce yılda 1 milyon lira kazandırdıklarını söylemişti. Bu yılla karşılaştırdığımızda çok yüksek bir rakama karşılık geliyor" dedi.

"DAHA ÇOK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE MADDİ YARDIM VERMESİYLE BİLİNEN SOSYAL YARDIMLAŞMA FONU BU KEZ ÜRETİMDE ALANINDA DESTEK SUNUYOR"

Projenin başka bir güzel yönünün de Sosyal Yardımlaşama Fonunun ortak olması olduğunu değerlendiren Tarhan, "Daha çok ihtiyaç sahiplerine maddi yardım vermesiyle bilinen Sosyal Yardımlaşma Fonu bu kez üretimde alanında destek sunuyor. Yani balık vermiyor balık tutmayı öğretiyor. Bu duyarlılığından dolayı Kaymakamımız Ahmet Erdoğdu'yu kutluyorum. Böylesi bir durum Türkiye genelinde çok yoktur sanırım" diye konuştu.

"BU KADAR ENGEBELİ BİR ARAZİNİN BU KADAR İYİ DEĞERLENDİRİLMESİ SON DERECE ÖNEMLİ"

Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu da konuşmasında, "Bu kadar engebeli bir arazinin bu kadar iyi değerlendirilmesi son derece önemli. Zaten bölgemizin en güzel özelliği de bu. Boş bölgeler ya tarımsal üretimde kullanılıyor ya da orman olarak bölgeye katma değer sağlıyor. İlk gördüğüm anda çok şaşırmış ve takdir etmiştim. Aklımıza gelen her meyve yetişiyor. Bu da başka bölgelerde çok rastlanmayan bir durum" dedi.