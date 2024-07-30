Üye Girişi
Haberler

Mevsimlik Tarım İşçileri Ordu'ya Geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu ve Güneydoğu illerinden Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, fındık hasadı için çadırlarını kurmaya başladı. Şimdiye kadar bin 133 işçinin alana geldiği öğrenildi.

Fındık toplayarak ekmek paralarını kazanmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerinden Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, alanlarda çadırlarını kurmaya başladı.

Ordu'da, fındık hasadının başlamasına sayılı günler kala mevsimlik tarım işçileri de şehre gelmeye başladı. Doğu ve Güneydoğu illerinden yavaş yavaş Ordu'ya gelmeye başlayan çok sayıda tarım işçisi, Ordu Valiliği tarafından hazırlanan konaklama alanlarından biri olan Turnasuyu mevkisindeki alana çadırlarını kurdu. Şimdiye kadar bin 133 işçinin alana geldiği öğrenildi.

"Ailecek geldik"

Şanlıurfa ilinden fındık hasadı için Ordu'ya gelen Şehmuz Türegen, "Fındık toplamak için ailecek buraya geldik. Ben Şanlıurfa'da asgari ücret ile çalışıyorum, 8 kişi yaşıyoruz. Hayat şartlarından dolayı ailecek geldik ve elimize toplu para geçmesi için geldik. 6 kişi çalışacak, 2 kişi çadırda kalacak. Bir ay, 40 gün boyunca burada çalışacağız, paramızı aldıktan sonra memleketimize döneceğiz. Daha önce hiç gelmedim ama inşallah alışırız" dedi.

Mahmut Dağ isimli fındık işçisi, 25 kişilik ekip ile birlikte fındık hasadı için Ordu'ya geldiklerini, sezonun ardından memleketlerine döneceklerini belirtti.

Şanlıurfa'dan gelen Mehmet Demir, fındık hasadı bitene kadar Ordu'da kalacaklarını ifade ederek, "Fındık hasadını bitirince memlekete döneceğiz" şeklinde konuştu.

İlk hasat resmi olarak 5 Ağustos tarihinde başlayacak

Öte yandan Ordu'da bu yıl fındık hasadı, sahil kesimlerinde 5 Ağustos, orta kesimde 10, yüksek kesimde ise 17 Ağustos tarihinde başlayacak. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ordu Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

 Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı

Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

Mazota indirim geldi mi? Motorin fiyatları ne kadar oldu? İl il akaryakıt fiyatları! ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı! Mete Gazoz ne zaman, saat kaçta yarışacak? Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyat oyunları maç programı! Yusuf Dikeç kimdir? Atıcılıkta gümüş madalya sahibi Yusuf Dikeç kaç yaşında, nereli? Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzine indirimi geldi mi? 30 Temmuz motorin ve benzin fiyat listesi! ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI! MEB Öğretmen il içi 2. atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Silvan Belediyesi hangi parti kazandı? Diyarbakır Silvan Belediye Başkanı kim oldu? 2024 İBB Burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu başladı mı? 2024 TBMM TATİL TAKVİMİ l Meclis tatile mi girdi? Meclis tatile ne zaman girecek, kaç gün sürecek? Bugün (30 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! Cennet Cehennem Mağarası giriş ücreti ne kadar? Cennet Cehennem Mağarası ne zaman, hangi günler açık? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı şifresiz mi? Kazımcan Karataş kimdir? FC Orenburg'a kiralanan Kazımcan Karataş kaç yaşında nereli? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 30 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın yükseliyor mu? Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano-Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya

Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title