MESKİ, Mersin Akdeniz ilçesinde yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerinde yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor. Çalışma sayesinde su baskınlarına karşı gerekli tedbirleri alan MESKİ, atık suların çevreye zarar vermesinin de önüne geçiyor.

MESKİ, yoğun yağışlarda cadde ve sokaklarda su birikmesi nedeniyle oluşan maddi hasarları önlemek, yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde devam etmesini sağlamak için başlattığı yağmur suyu yatırımlarına devam ediyor. Kanalizasyon atık su altyapısı olmayan bölgelerde kanalizasyon şebekesi döşeyerek, atık suların uzaklaştırılmasını sağlayan MESKİ, kullanım ömrünü tamamlayan kanalizasyon şebekelerini de rehabilite ederek, atık suların çevreye zarar vermesinin önüne geçiyor.

MESKİ'nin yatırım bedeli KDV dahil 47 milyon 605 bin lira olan Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı, Cumhuriyet ve Hürriyet mahalleleri altyapı yapım işi kapsamında; 4 bin 653 metre yağmur suyu hattı, 4 bin 580 metre kanalizasyon hattı, 517 metre kanalizasyon terfi hattı, 127 adet ızgara su alma yapısı, 85 adet kanalizasyon muayene bacası ile 1 adet paket terfi merkezi yapılması planlanıyor.

"Hanelerimiz su altında kalmayacak"

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Delil, yaptıkları başvurunun ardından kanalizasyon çalışmalarının başladığını belirtti. 6 dönemdir muhtarlık yaptığını belirten Delil, "Bundan 10-15 sene öncesinde epey sıkıntısını yaşıyorduk. Yerleşim yerleri bu kadar yüksek değildi. Arklar ve kanallarımız vardı. Tarım alanları daraldıkça bu çalışmanın gerekli olduğunu düşündük. MESKİ'ye müracaatımız sonrasında şu anda çalışmalar sürüyor. Artık hanelerimiz su altında kalmayacak. Esnafımız en azından bundan sonra su altında kalmayacak" dedi. - MERSİN