Mersin ve Hatay Kent Konseyleri Kardeş Kent Protokolü İmzaladı

Mersin ve Hatay Kent Konseyleri Kardeş Kent Protokolü İmzaladı
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Mersin Kent Konseyi ve Hatay Kent Konseyi, deprem sonrası iş birliğini güçlendirmek amacıyla protokol imzaladı. Protokol, iki kent arasındaki desteklerin artırılması ve kültürel, sosyal, ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Mersin Kent Konseyi ve Hatay Kent Konseyi bir ilki gerçekleştirerek imzaladıkları protokol ile 'Kardeş Kent Konseyi' oldu.

Protokol kapsamında, 6 Şubat depremlerinden ağır hasar alan Hatay'a destek veren 'Mersin Kent Konseyi'nin desteklerinin artırılarak devam ettirilmesine ve iki kent arasında kültürel, sosyal ve ekonomik iş birliklerinin arttırılmasına karar verildi. Mersin'e gelen Hatay Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Mersin Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek ortak protokolü imzaladı. Toplantıya Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç, Hatay Kent Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yapar ve her iki kent konseyinin yürütme kurulu üyeleri katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında, özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında Mersin Kent Konseyi'nin Hatay'a verdiği desteklerin artırılarak devam ettirilmesi ve bu bağın güçlendirilmesi hedeflendi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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