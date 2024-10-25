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Mersin, SAHA EXPO 2024 Fuarında 11 Firma ile Temsil Edildi

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İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na Mersin'den 11 firma katılarak, şehir savunma sanayi alanındaki potansiyelini sergiledi. MTOSB ve MTSO işbirliğiyle açılan stand, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na (SAHA EXPO 2024), Mersin'den 11 firma katıldı. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) işbirliğinde açılan standa katılımcılar ilgi gösterdi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin dört bir yanından savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların katılım sağladığı fuara, Mersin Valiliği Koordinasyonu'nda Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) işbirliğinde, Mersin'den 11 firma katıldı. Fuarda, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın yanı sıra MTOSB Başkanı Sabri Tekli, MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, MTOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Seyfetullah Işık, Zeynep Şemsi Aysalar, Mehmet Orgun, Mehmet Atilla, Bedri Akyüz, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz, Bölge Müdür Yardımcısı Pınar Özal Kanık ve çok sayıda sanayici yer aldı. MTOSB ve MTSO işbirliğinde açılan standa katılımcılar yoğun gösterdi.

"11 firmamız ile Mersin'i temsil etmekten dolayı gururluyuz"

Mersin'de savunma sanayi alanında önemli işlere imza atan firmaların olduğuna dikkat çeken MTOSB Başkanı Sabri Tekli, SAHA Expo'nun bu anlamda oldukça faydalı olduğunu ifade etti. Düzenli olarak katıldıkları fuarın oldukça verimli geçtiğini dile getiren Tekli, "Geleceğin sektörü olarak bilinen savunma sanayi ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. MTOSB, MTSO işbirliğinde katıldığımız fuarda, 11 firmamız ile Mersin'i temsil etmekten dolayı gururluyuz. Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ın fuarda bizlere önderlik etmesi de sanayicilerimiz açısından oldukça önemli. Mersin, savunma sanayi alanında kendisini sürekli geliştiren ve bu alanda üretim kapasitesini her yıl artıran bir kent. Hal böyle olunca heyecanımız hiç bitmiyor. SAHA EXPO firmaların ufkunu açan ve firmaların birbirlerini desteklediği, aynı zamanda da tecrübe kazandırdığı bir organizasyon. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Türkiye'nin geleceği için savunma sanayi alanında üretimlerini sürdüren başta Mersin firmaları olmak üzere tüm firmaları kutluyor ve başarılar diliyorum" dedi.

"Mersin savunma sanayi sektöründe hızlı bir yükseliş içerisinde"

MTOSB Yönetim Kurulu olarak savunma sanayine yönelik çalışmalara büyük destek verdiklerini ifade eden Tekli, "Fuara bu yıl Mersin SAHA standımızda 11 firma ve bağımsız olarak Mersin'den 4 firma katılım sağladı. Bu Mersin açısından oldukça önemli. Her geçen gün savunma sanayine yönelik çalışmalarımız ve firma sayımız artıyor. Bugün fuarda stant açan sanayicilerimiz gösterdiler ki; Mersin savunma sanayi sektöründe hızlı bir yükseliş içerisinde. Geldiğimiz noktaya baktığımızda göğsümüz kabarıyor. Bu Türkiye'nin başarısıdır" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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