Mersin'in Silifke İlçesi Bayramda Yerli Turist Akınına Uğradı

Mersin'in Silifke İlçesi Bayramda Yerli Turist Akınına Uğradı
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Kurban Bayramı tatili boyunca Mersin'in Silifke ilçesindeki plajlar, yerli turistlerin yoğun ilgisiyle hareketlendi. Hava sıcaklıklarının 38 dereceyi bulduğu bu dönemde, esnafın yüzü güldü ve tatilciler ilginç görüntüler oluşturdu.

Doğu Akdeniz'in önde gelen turizm merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesindeki plajlarda, bayram tatili dolayısıyla hareketlilik yaşandı. Kurban Bayram tatili, Mersin esnafında doping etkisi oluşturdu. Tatil süresince sahil ilçesi Silifke'yi yerli turist ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 26 dereceyi bulduğu ilçedeki plajlar, tatilini deniz kıyısında geçirmek isteyen tatilcileri ağırladı. Kurban Bayramı tatili turizmcilerin ve esnafın yüzünü güldürürken, Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu, Atakent, Kapızlı, Taşucu, Boğsak, İncekum ve Yeşilovacık bölgesindeki sahil ve otellerde yaşanan turist yoğunluğu, bazı tatilcilerin arabada ve sahilde uyumalarına neden oldu.

Tatil için Mersin'in ilçelerini tercih eden yerli turistler, boş buldukları yeri konaklama yerine çevirince ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Tatil için Taşucu sahilini tercih eden Coşkun Şener, "Bugün bayramın dördüncü günü. Arkadaşlarla tatilin tadını çıkarıyoruz. Hava sıcak, bizler de denize girerek serinliyoruz" dedi.

Taşucu sahilinde esnaf olan Ferdi Çıra ise, "Bayram tatilini yoğun bir şekilde geçirdik. İnşallah sezon böyle olur. Bayram tatilinde esnafın yüzü güldü diyebiliriz. Temennimiz sezonun daha iyi geçmesi" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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