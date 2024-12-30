İndirimli leğen yüzünden birbirlerini ezdiler

Mersin'de uygun fiyata satılan ürünler nedeniyle izdiham yaşandı. Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesinde ev araç gereç ürünü satan bir mağazadaki düşük fiyatlar izdihama yol açtı. Kolilerin açılmasıyla vatandaşlar ürünlere sahip olabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. İzdiham anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

YARIM SAATTE TÜKETTİLER

Yaklaşık bine yakın alüminyum leğen, tepsi ve tavanın yarım saat içinde tükendiğini belirten mağaza sahibi Kadir Orhan, "Çiğ köfte leğeninin piyasa değeri 155, 165, 180 lira arasında değişirken, biz 100 liraya satışa sunduk. Bundan dolayı da yoğun ilgi gördük. Ürünlerimi açmakta güçlük yaşadım, zorlukla müşterilerin arasından sıyrılmaya çalıştım" dedi.

"İNDİRİMDE OLMASA ALMAM"

Müşteri Emel Karapınar, "Buranın satıcısı daha anlayışlı ve müşteriye hoşgörülü olduğu için buradan aldım. İndirimde olmasa buradan alışveriş yapmam. Bazı mağazalarda 150 lira olan ürün burada biraz daha ucuz. İndirimli bulduğum için buradan aldım" diye konuştu.

"MEMNUN KALDIK"

Alüminyum leğenin fiyatının diğer yerlere göre uygun olduğunu belirten Aliye Karaağaç ise, "Diğer yerlerde fiyatlar çok yüksek, burada uygun fiyata buldum. Alüminyum çiğ köfte leğenleri her yerde 275 lira civarı olduğu halde burada 100 liraydı. Ama çok güzel, memnun kaldık" dedi.