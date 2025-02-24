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Mersin'de Sibirya Soğuklarına Rağmen Denize Giren Grubun Hikayesi

Mersin'de Sibirya Soğuklarına Rağmen Denize Giren Grubun Hikayesi
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Mersin Erdemli'de bir grup arkadaş, Sibirya soğuklarına aldırış etmeden 11 aydır düzenli olarak denize giriyor. 'Yüzenbazlar' ekibi, hastalıkları önlediğini düşündükleri bu alışkanlık sayesinde hem sağlıklı olduklarını hem de deniz keyfini yaşadıklarını belirtiyor. Hava sıcaklıkları sıfırın altına düşse de denizin sıcaklığı onları etkilemiyor.

Sibirya soğuklarının hakim olduğu Mersin Erdemli'de bir grup arkadaş denize girdi. Uzun süre denizde yüzen arkadaşlar yılın en sıcak ayı ağustos hariç 11 ay denize girdiklerini, soğuk havaların kendilerini etkilemediğini ve hastalıklardan da koruduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli tatil noktalarından Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de de Sibirya soğukları etkili oluyor. Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde geceleri en düşük sıcaklık eksi 16'ları görürken, sıfır noktada gündüzleri sıcaklık 8-9 dereceye kadar çıkıyor. Bahçelerin donduğu, seralarda zirai don nöbetlerinin sürdüğü kentte denize girenlerin olması da dikkat çekiyor. Erdemli ilçesinde ise 5 arkadaş yılın 11 ayı denize giriyor. Yılın en sıcak ayı ağustos hariç 11 ay denize giren arkadaş grubu, Sibirya soğuklarının sürdüğü bugünlerde de denizde yüzme keyfini yaşadı.

"Biz sürekli denize girdiğimiz için üşümüyoruz"

'Yüzenbazlar' isminde bir ekip oluşturduklarını belirten Avukat Mustafa Seyfi Çelik, "Ağustos hariç yılın 11 ayı yüzüyoruz. Ağustos sıcak olduğu için pek girmiyoruz. Bugünlerde de Sibirya soğukları var. Erdemli'de hava sıfırın altına düştü, insanlar montlarla geziyor. Ancak biz sürekli denize girdiğimiz için üşümüyoruz. Ayrıca hastalanma konusunda da faydasını gördüğümüzü düşünüyorum, 2 senedir hastalanmıyoruz" dedi.

"Denizin içi sıcak"

Gruptan 33 yaşındaki Mehmet Dolaş ise, "1 Ekim 2024 tarihinde gruba katıldım. İlk gün koşmaya başladık. Sigara kullanıyordum bu ekip sayesinde bıraktım. 7'nci ayıma girdim. 18 yaşında sigaraya başladım 33 yaşında bıraktım. Gerçekten hayat varmış yani 6 aydır yaşadığımı hissediyorum" diye konuştu. Kış günü denize girmenin ilk başta zor gibi görünebildiğini anlatan Dolaş, "Denizin içi gerçekten sıcak. Dışarı çıktığın zaman üşüyorsun. Deniz tabiri uygunsa kaynıyor gerçekten sıcak herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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