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Mersin'de İndirim Kampanyası İzdihama Neden Oldu

Mersin'de İndirim Kampanyası İzdihama Neden Oldu
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Mersin'in Toroslar ilçesinde bir züccaciye mağazasının açılışında düzenlenen yüzde 50 indirim kampanyası, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle izdihama yol açtı. Açılış öncesi kuyruğa giren vatandaşlar kapıların açılmasıyla yarıştı.

Mersin'de bir mağazanın açılışında yapılan indirim kampanyası izdihama neden oldu.

Toroslar ilçesine bağlı Tozkoparan Mahallesi'nde bir züccaciye mağazası açılışa özel yüzde 50 indirim kampanyası düzenledi. Kampanyayı duyan vatandaşlar açılış öncesi mağaza önünde kuyruk oluşturdu. Vatandaşların oluşturduğu indirim yoğunluğu, kapıların açılmasıyla izdihama dönüştü. İçeriye girmek için birbirleriyle yarışan bazı vatandaşlar yaşanan izdiham nedeniyle düşerken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Mağaza sahiplerinden Muttalip Gürleğen, açılışa özel yüzde 50 indirim kampanyası düzenlediklerini belirterek, vatandaşların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Gürleğen, kampanyanın bir hafta süreceğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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