Haberler

Mersin'de 8 köyde 89 haneye 14 milyon 240 bin TL güneş enerjisi desteği verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de 8 köyde 89 haneye 14 milyon 240 bin TL güneş enerjisi desteği verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de ORKÖY kapsamında 8 köyde toplam 89 haneye şebekeye bağlı çatı tipi güneş enerjisi sistemi kuruldu. Projeler için 14 milyon 240 bin liralık destek sağlandı; sıfır faizli kredi ve yüzde 20 hibe ile hayata geçirilen sistemler elektrik maliyetlerini azaltıyor.

Mersin'de ORKÖY kapsamında orman köylülerine yönelik güneş enerjisi destekleri sürerken, 8 köyde toplam 89 haneye 14 milyon 240 bin liralık destek sağlandı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şube Müdürlüğünce, 2026 yılı çalışma programı kapsamında orman köylerinde Şebekeye Bağlı Çatı Tipi Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi (ŞEBGES) projeleri hayata geçirilmeye devam ediyor. Proje kapsamında Cırbıklar, Çakırlı, Çiriştepe, Beylice, Karadirlik, Kızılçukur, Taşçılı ve Darıpınarı köylerinde toplam 89 haneye güneş enerjisi sistemi kuruldu.

Söz konusu projeler için 11 milyon 392 bin lira kredi, 2 milyon 848 bin lira da hibe olmak üzere toplam 14 milyon 240 bin liralık destek sağlandı.

Sıfır faizli kredi, yüzde 20 hibe

Kurulan sistemlerin 2 kilovat gücünde olduğu, sıfır faizli kredi ve yüzde 20 hibe desteğiyle hayata geçirildiği bildirildi. 7 yıl geri ödeme süresine sahip sistemlerin ekonomik ömrünün ise 20 yıl olduğu belirtildi.

ŞEBGES sistemleri sayesinde orman köylülerinin hanelerinin elektrik ihtiyacına katkı sağlanırken, enerji maliyetlerinin azaltılması ve ek gelir elde edilmesine de imkan oluşturuluyor.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ORKÖY faaliyetleri kapsamında orman köylülerinin üretimine ve ekonomisine katkı sağlayan desteklerin artırılarak sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı

Akıbetleri merak edilen Katılımevim ve Birevim'le ilgili yeni gelişme
İzmirli avukat Ebru Bilgen'in adıyla sahte ruhsat gönderdiler! Bir günde yaklaşık 1 milyon lira topladılar

'Uzlaşma dosyanız var' telefonuna dikkat! Ruhsat bile sahte çıktı
Ukraynalı kadınla evlenen Türk, eşinin yüzünü gösterip uyardı: 100 kere düşünün

Ukraynalı kadınla evlenen Türk, eşinin yüzünü gösterip uyardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü

1200 kilometre gelip bu taşı öptü: Allah ondan bin kere razı olsun
Bakan Gürlek duyurdu! MASAK'ta casusluk soruşturması

MASAK'ta casusluk soruşturması! 3 eski başkan ifade verecek
Bunu da gördük! Gerdek sahnesinde yataktan düştü

Gerdek sahnesinde yataktan düştü
Seda Sayan annesi ve ablasıyla poz verdi! Annesinin son hali dikkat çekti

Seda Sayan, annesi ve ablasını paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması

Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim

Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim