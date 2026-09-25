Mersin'de 8 köyde 89 haneye 14 milyon 240 bin TL güneş enerjisi desteği verildi

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Mersin'de ORKÖY kapsamında orman köylülerine yönelik güneş enerjisi destekleri sürerken, 8 köyde toplam 89 haneye 14 milyon 240 bin liralık destek sağlandı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şube Müdürlüğünce, 2026 yılı çalışma programı kapsamında orman köylerinde Şebekeye Bağlı Çatı Tipi Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi (ŞEBGES) projeleri hayata geçirilmeye devam ediyor. Proje kapsamında Cırbıklar, Çakırlı, Çiriştepe, Beylice, Karadirlik, Kızılçukur, Taşçılı ve Darıpınarı köylerinde toplam 89 haneye güneş enerjisi sistemi kuruldu.

Söz konusu projeler için 11 milyon 392 bin lira kredi, 2 milyon 848 bin lira da hibe olmak üzere toplam 14 milyon 240 bin liralık destek sağlandı.

Sıfır faizli kredi, yüzde 20 hibe

Kurulan sistemlerin 2 kilovat gücünde olduğu, sıfır faizli kredi ve yüzde 20 hibe desteğiyle hayata geçirildiği bildirildi. 7 yıl geri ödeme süresine sahip sistemlerin ekonomik ömrünün ise 20 yıl olduğu belirtildi.

ŞEBGES sistemleri sayesinde orman köylülerinin hanelerinin elektrik ihtiyacına katkı sağlanırken, enerji maliyetlerinin azaltılması ve ek gelir elde edilmesine de imkan oluşturuluyor.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ORKÖY faaliyetleri kapsamında orman köylülerinin üretimine ve ekonomisine katkı sağlayan desteklerin artırılarak sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı