Haberler

Vali Toros: "Mersin'de 541 kamu projesi yürütülüyor"

Vali Toros: 'Mersin'de 541 kamu projesi yürütülüyor'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Valisi Atilla Toros, 2025 yılı itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü toplam 541 projeye 246 milyar TL yatırım planlandığını açıkladı. Projelerin sektörel dağılımı üzerinde durularak, tarım, eğitim, ve ulaşım gibi alanlarda önemli yatırımların olduğu belirtildi.

Mersin Valisi Atilla Toros, il genelinde 2025 yılı itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü 246 milyar 439 milyon 395 bin TL bedelli toplam 541 projenin bulunduğunu söyledi.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında, 2026 Yılı I. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Toros, Mersin'de kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen yatırımlara ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı. Vali Toros, 2025 yılı itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü 246 milyar 439 milyon 395 bin TL bedelli toplam 541 projenin bulunduğunu belirtti.

Projelerin sektörel dağılımına da değinen Vali Toros, bu projelerin 144'ünün tarım, 98'inin eğitim, 59'unun ulaştırma ve haberleşme, 33'ünün turizm, 24'ünün enerji, 20'sinin sağlık, 6'sının imalat ve 157'sinin diğer kamu hizmetleri sektörlerinde yer aldığını ifade etti.

Vali Toros, tamamlanan ve devam eden 398 proje için 2025 yılı harcamasının toplam 36 milyar 798 milyon 733 bin TL olduğunu açıkladı. Mersin'e değer katacak yatırımların uygulama aşamalarının yakından takip edildiğini vurgulayan Vali Atilla Toros, projelerin hızlı, etkin ve verimli şekilde hayata geçirilmesi amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edileceğini söyledi.

Vali Toros, konuşmasının sonunda, "Bu yatırımların ilimizde hayata geçirilmesi konusunda sağlamış oldukları desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımıza, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarına Mersin ilimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...

Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...
Komşusunu elektrikli düzenekle öldürmeye çalışan caninin cezası belli oldu

Elektrikli tuzak davasında karar! Caninin savunması akılalmaz
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor