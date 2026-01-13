Vali Toros: 'Mersin'de 541 kamu projesi yürütülüyor'

Mersin Valisi Atilla Toros, il genelinde 2025 yılı itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü 246 milyar 439 milyon 395 bin TL bedelli toplam 541 projenin bulunduğunu söyledi.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında, 2026 Yılı I. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Toros, Mersin'de kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen yatırımlara ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı. Vali Toros, 2025 yılı itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü 246 milyar 439 milyon 395 bin TL bedelli toplam 541 projenin bulunduğunu belirtti.

Projelerin sektörel dağılımına da değinen Vali Toros, bu projelerin 144'ünün tarım, 98'inin eğitim, 59'unun ulaştırma ve haberleşme, 33'ünün turizm, 24'ünün enerji, 20'sinin sağlık, 6'sının imalat ve 157'sinin diğer kamu hizmetleri sektörlerinde yer aldığını ifade etti.

Vali Toros, tamamlanan ve devam eden 398 proje için 2025 yılı harcamasının toplam 36 milyar 798 milyon 733 bin TL olduğunu açıkladı. Mersin'e değer katacak yatırımların uygulama aşamalarının yakından takip edildiğini vurgulayan Vali Atilla Toros, projelerin hızlı, etkin ve verimli şekilde hayata geçirilmesi amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edileceğini söyledi.

Vali Toros, konuşmasının sonunda, "Bu yatırımların ilimizde hayata geçirilmesi konusunda sağlamış oldukları desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımıza, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarına Mersin ilimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN