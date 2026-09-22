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Menteşe'de gönüllü gençler, Uluslararası Gençlik Merkezi'nde tiyatro eğitimi alıyor

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Menteşe'de gönüllü gençler, Uluslararası Gençlik Merkezi'nde tiyatro eğitimi alıyor
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Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençlere yönelik tiyatro eğitimleri sürüyor. Gençler eğitimlerde temel tiyatro unsurlarını öğrenip hayal gücü ve sahne becerilerini geliştiriyor.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençlere yönelik düzenlenen tiyatro eğitimleri devam ediyor.

Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde gençler, tiyatronun temel unsurlarını öğrenirken hayal güçlerini ve sahne becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Eğitimlerde gençlerin ekip çalışması yapmaları ve birlikte üretme deneyimi kazanmaları da hedefleniyor. Tiyatro çalışmaları kapsamında gençlerin sanat aracılığıyla kendilerini daha özgür ifade edebilmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve hayallerini sahneye taşıyabilmeleri için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, gençlerin her prova ile yeni bir deneyim kazandığını belirterek, sanatın birleştirici gücünden yararlanarak gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmaya devam ettiklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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