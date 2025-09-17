Menteşe'de Geleneksel Yöntemle Kurutulan Sebzeler Yurt Dışında Talep Görüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde manavlar tarafından geleneksel yöntemlerle askıda kurutulan kışlık sebzeler, hem yurt içi hem de yurt dışından yoğun talep görüyor.

Kapalı pazar yerinin çatısında asılı duran kurutmalıklar, esnafa ek gelir kapısı oluyor. Ağustos ayında başlayan kurutma işlemi, Eylül ayının sonuna kadar devam ediyor. Menteşe'deki manavlar, sebzeleri tek tek ipe dizdikten sonra, kapalı pazar yerinin çatısından aşağı sarkıtarak kurutuyor. Bu yöntemle biberler, patlıcanlar ve bamyalar, özellikle nemin az olduğu dönemde kolayca kuruyor. Bu ürünler, Türkiye'nin dört bir yanından olduğu kadar yurt dışından da talep görüyor.

Manav Ayşegül Kara, nemli ortamda kurutulamayan ürünlerin burada sorunsuz kuruduğunu ve sipariş üzerine kargoyla gönderim sağladıklarını belirtti. Kara, "Türkiye'nin her yerinden almaya gelenler oluyor. Yurt dışından isteyen olursa da kargoyla gönderim sağlıyoruz. Sadece iğne ve iplikle, sapından dizerek kurutuyoruz" diye konuştu. - MUĞLA