Memur-Sen: Ekonomik Zorluklara Çözüm İçin Toplu Sözleşmeye İhtiyaç Var

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ocak ayından bu yana enflasyonun yüzde 15,09 arttığını ve yaşamın zorlaştığını ifade ederek, "Sadece geleceğe yönelik artış oranlarını belirleyecek değil, geçmişin kayıplarını telafi edecek ve piyasa gerçeğini öngörecek bir toplu sözleşmeye ihtiyacımız var" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Yıllık enflasyonun yüzde 35,41, enflasyon farkının ise yüzde 8,58 olarak gerçekleştiğini ve kamu görevlilerinin 2025 Temmuz maaş artışının belli olması için geriye 1 aylık enflasyon kaldığını belirten Yalçın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2025 yılı Mayıs ayı enflasyonu yüzde 1,53 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 35,41 ve enflasyon farkı ise yüzde 8,58 olarak gerçekleşti. Kamu görevlilerimizin 2025 Temmuz maaş artışının belli olması için geriye sadece bir aylık enflasyon kaldı. Haziran ayı hariç hakem kararı ve enflasyon farkıyla artış oranı yüzde 14 olarak kayıtlara geçti. Yalnızca 2025 Ocak ayından bu yana enflasyon yüzde 15,09 arttı. Gıda ve zorunlu giderlerdeki yükseliş açıklanan rakamlardan daha fazla arttı, hayat pahalılığı yükseldi ve yaşam zorlaştı. Memur-Sen'in 7'nci Dönem Toplu Sözleşme sürecinde sunduğu refah payı teklifi, sadece enflasyon telafisi değil, alım gücünü koruma ve iyileştirme çağrısıydı. O gün tekliflerimize imza atılsaydı bugün kamu görevlilerinin ekonomik refahı çok daha güçlü olacaktı."

"Geçmişin kayıplarını telafi edecek ve piyasa gerçeğini öngörecek bir toplu sözleşmeye ihtiyacımız var"

Ağustos ayında 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin başlayacağını hatırlatan Yalçın, "Toplu sözleşme görüşmelerinde sadece geleceğe yönelik artış oranlarını belirleyecek değil, geçmişin kayıplarını telafi edecek ve piyasa gerçeğini öngörecek bir toplu sözleşmeye ihtiyacımız var. 8'inci Dönem Toplu Sözleşme'de de gelir dağılımında adaletin sağlanması, vergi dilimlerinin düzenlenmesi, enflasyon baskısının son bulması, toplu sözleşme hükümlerinin sorgusuz uygulanması, kayıpların telafi edilmesi, kamu görevlilerimizin beklentilerinin karşılanması, görev aylığı ile emekli aylığı arasında açılan makasın daraltılması, Aile Yılı'na özel eş ve çocuk yardımının artırılması ve benzeri tekliflerimizin kararlılıkla arkasında duracağız. Çünkü kamu görevlilerinin emeği enflasyonla aşınan, piyasaya göre değişen bir değer değildir. Bütün taraflar 7'nci Toplu Sözleşme görüşmelerinden bugüne gerçekleşen sorunları biliyor ve görüyor. Kamu işvereni heyeti ve temsilcileri masayı güçlendirecek, sahanın sorunlarına çözüm üretecek maddelere şimdiden hazırlanmalıdır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA