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Mehmetçik Erzurum'da Kış Tatbikatı için Kayak Eğitimi Alıyor

Mehmetçik Erzurum'da Kış Tatbikatı için Kayak Eğitimi Alıyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in Kış 2025 Tatbikatı için Erzurum'un soğuk ve karlı dağlarında kayak eğitimi aldığını duyurdu. 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nın tatbikat hazırlıkları sürüyor.

Mehmetçik Erzurum'un soğuk ve karlı dağlarında kış tatbikatı için hazırlıklarını sürdürüyor, kayak eğitimi aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın konu ile ilgili yaptığı paylaşımda askerlerimizin ağır kış şartlarında aldığı eğitimlerin görüntüleri paylaşılırken, "Kış 2025 Tatbikatı için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. 9'uncu Komando Tugay Komutanlığımız, Laleli Kayak Tesisi'nde Kış-2025 Tatbikatı'nda görev alacak personele Kayak Eğitimi verdi" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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