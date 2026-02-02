Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde devir teslim töreni

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Gençlik Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Mehmet Tosun, atandığı Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevi İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir'den devraldı.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Gençlik Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Mehmet Tosun, 29 Ocak 2026 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından Van Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı. Önceki gün Van'a gelen İl Müdürü Mehmet Tosun, görevini İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir'den devraldı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen devir teslim töreninde bir konuşma yapan İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Mehmet Tosun'a görevini devrettiğini belirterek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Mehmet Tosun ise 2025 yılından bu yana bu görevi yürüten ve Van'a önemli hizmetlerde bulunan Yalçın Özdemir'e, görevinde ve bundan sonraki iş ve aile yaşamında başarılar dileyerek çiçek takdim ederek, "Hizmet yarışında üstlendiğimiz bu görevi en iyi şekilde ifa edebilmek adına hem şahsım olarak hem de kurum olarak gece gündüz çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir tarafından Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun'a çiçek takdim edildi. Yapılan çiçek takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program son buldu. - VAN