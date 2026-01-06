Haberler

Ayvacık'ta Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Solak güven tazeledi
Ayvacık Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda tek aday olarak seçime giden Mehmet Solak, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Kongreye katılan birçok esnaf ve oda başkanı, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ayvacık Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Solak güven tazeleyerek yeniden oda başkanı seçildi.

Ayvacık Yazlık Düğün Salonu'nda düzenlenen kongrede tek aday olarak seçime giden Solak, güven tazeledi. Düzenlenen genel kurula, Çanakkale Esnaf Odaları Birlik Başkanı Ünal Özcan, Ayvacık AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fatih Kocabıyık, Ayvacık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Fehmi Arıkan, Ayvacık Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Gürkan Bük ve ilçe dışından gelen oda başkanları da katıldı.

Ayvacık Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Solak, şoför esnafının her zaman yanında oldukları ifade ederek, birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını belirtti. Solak, kongreye katılan tüm üyelere ve misafirlere teşekkür etti.

Tek seçimle gidilen seçimde mevcut başkan Solak güven tazeledi. Solak'ın yönetim ve denetim kurulu asil üyeleri ise şu isimlerden oluştu; Gürkan Çetin, Murat Kırmaz, Aydoğan Aysu, Emin Avseren, Önder Mustafa Özpek, Cem Sağlam, Hayri Çiçek, İslam Işık ve İbrahim Yıldız. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
