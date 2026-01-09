Haberler

Müteahhit Mehmet Kaya'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Müteahhit Mehmet Kaya'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde faaliyet gösteren Mehmet Kaya İnşaat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında basının, demokrasi ve toplum hayatı için önemli bir denetim organı olduğunu vurgulayan Kaya, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme görevlerini ve sorumlu yayıncılığın önemini dile getirdi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde inşaat sektöründe uzun yıllardan beri müteahhitlik faaliyetleri gösteren Mehmet Kaya İnşaat, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kutlama mesajı yayımladı.

Arabanlı Müteahhit Mehmet Kaya mesajında, "Basın, demokrasinin ve toplum hayatının önemli ve etkili bir denetim organı olması sebebiyle, kamu düzeninin vazgeçilmez temel unsurlarından biridir. Gazetecilik mesleği, meydana gelen olay ve gelişmelerden kamuoyunu haberdar etmek için mesai mefhumu gözetmeksizin sorumluluk duygusu içinde çalışanların temsil ettiği önemli bir kamu görevidir. Milletimizin sesi, vicdanı olan, basın meslek ilkelerine bağlı, kişilik haklarına saygı göstererek kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenerek gazetecilik görevini yerine getiren değerli basın mensuplarımız, temsilcisi oldukları gazetecilik mesleğinin kamuoyu nezdinde güvenilirliğini ve itibarını arttırmaktadır. İletişim ve haberleşme alanlarında yaşanan hızlı gelişim ve dönüşüm ile birlikte internet ve sosyal medya olmak üzere bilgiye ve habere erişimin yaygınlaştığı günümüzde, sorumlu ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışan gazetecilerimizin yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır. İnsanların birbirleriyle iletişim kurma ihtiyacından doğan ve gelişen medya; teknolojinin yaygınlaştığı günümüzde, insanların hızlı bir şekilde bilgiye veya habere ulaşıp yayabildikleri, sosyal medya haline gelmiştir. Sosyal medyanın yanlış kullanımı ve kamuoyunun olumsuz yönlendirilmesiyle ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesinde, ilkeli ve sorumlu gazetecilik görevinin önemi artmıştır. İlimiz Gaziantep ile Araban ilçemiz başta olmak üzere, bölgemiz ve ülkemizin her köşesinde zorlu şartlar altında fedakarca çalışan, halkın haber alma hakkını, doğru, güvenilir, tarafsız, ilkeli ve seviyeli bir habercilik anlayışıyla yerine getiren değerli basın mensuplarımızın ve çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

Büyük operasyon geliyor! YPG'ye son uyarı yapıldı
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın

Kar beklenenden daha şiddetli olacak: İmkanı olan evden çıkmasın
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf

Komada olduğu iddia edilen Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Trump, İngilizlerin iddiasını doğruladı: Hamaney gidecek bir ülke arıyor

Trump dünyayı sarsan iddiayı doğruladı: Hamaney şu anda...
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var