Müteahhit Mehmet Kaya'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Gaziantep'in Araban ilçesinde inşaat sektöründe uzun yıllardan beri müteahhitlik faaliyetleri gösteren Mehmet Kaya İnşaat, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kutlama mesajı yayımladı.

Arabanlı Müteahhit Mehmet Kaya mesajında, "Basın, demokrasinin ve toplum hayatının önemli ve etkili bir denetim organı olması sebebiyle, kamu düzeninin vazgeçilmez temel unsurlarından biridir. Gazetecilik mesleği, meydana gelen olay ve gelişmelerden kamuoyunu haberdar etmek için mesai mefhumu gözetmeksizin sorumluluk duygusu içinde çalışanların temsil ettiği önemli bir kamu görevidir. Milletimizin sesi, vicdanı olan, basın meslek ilkelerine bağlı, kişilik haklarına saygı göstererek kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenerek gazetecilik görevini yerine getiren değerli basın mensuplarımız, temsilcisi oldukları gazetecilik mesleğinin kamuoyu nezdinde güvenilirliğini ve itibarını arttırmaktadır. İletişim ve haberleşme alanlarında yaşanan hızlı gelişim ve dönüşüm ile birlikte internet ve sosyal medya olmak üzere bilgiye ve habere erişimin yaygınlaştığı günümüzde, sorumlu ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışan gazetecilerimizin yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır. İnsanların birbirleriyle iletişim kurma ihtiyacından doğan ve gelişen medya; teknolojinin yaygınlaştığı günümüzde, insanların hızlı bir şekilde bilgiye veya habere ulaşıp yayabildikleri, sosyal medya haline gelmiştir. Sosyal medyanın yanlış kullanımı ve kamuoyunun olumsuz yönlendirilmesiyle ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesinde, ilkeli ve sorumlu gazetecilik görevinin önemi artmıştır. İlimiz Gaziantep ile Araban ilçemiz başta olmak üzere, bölgemiz ve ülkemizin her köşesinde zorlu şartlar altında fedakarca çalışan, halkın haber alma hakkını, doğru, güvenilir, tarafsız, ilkeli ve seviyeli bir habercilik anlayışıyla yerine getiren değerli basın mensuplarımızın ve çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP