Mehmet Kasapoğlu, Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü hem sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile hem de yaptığı açıklama ile kutladı.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü unutmadı. Dr. Kasapoğlu, sosyal medya hesaplarından bu özel günle ilgili bir de video paylaştı. Videoda, Çalışan Gazeteciler Gününde, bir haber stüdyosunda ana haber bülteni sunarken ve sokak röportajları yaparken çekilen görüntüleri bulunan Kasapoğlu, "Bu deneyimden bana kalan haberciliğin çok zor olduğu idi. Doğru ve tarafsız habercilik ile görevini layıkıyla yerine getiren tüm basın mensubu arkadaşlarımı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde tebrik ediyorum" notunu paylaştı.

Dr. Mehmet Kasapoğlu, gazetecilerin toplumda çok önemli bir rol üstlendiklerine vurgu yaparak, "Gazeteciler, her daim zor ve güçlüklerle dolu bir meslek icra ediyorlar. Siyasette, sporda, hastanede, adliyede, sokakta, barışta ve dünyanın çeşitli yerlerindeki savaşlarda; yani nerede bir haber varsa, gazeteciler hep orada oldu. Bugüne kadar Filistin'de 110 gazeteci yaşamını yitirdi. Bu acı tablo, gazetecilerin ne denli zor bir meslek icra ettiklerinin kanıtı mahiyetinde. İletişim teknolojilerindeki gelişmenin dezenformasyonu artırdığı, doğru ve nitelikli bilgiye ulaşmanın giderek zorlaştığı günümüzde, doğru ve ilkeli haberciliğin ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz. Demokrasinin olmazsa olmazı, kamuoyuna doğru bilgiyi iletmekle yükümlü ve mesleklerini icra ederken kimi sıkıntılarla da boğuşan gazetecilerin, Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" dedi. - İZMİR