Meclis Toplantısında Gündem Düzce Fuarı

Meclis Toplantısında Gündem Düzce Fuarı
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) Haziran ayı olağan meclis toplantısında daha önce yapılan ve büyük ilgi gören Düzce Fuarı'nın yeniden yapılması gündeme geldi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) Haziran ayı olağan meclis toplantısında daha önce yapılan ve büyük ilgi gören Düzce Fuarı'nın yeniden yapılması gündeme geldi.

Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Taştepe'nin başkanlığında Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Meclis Başkan Yardımcısı Murat Taştepe, meclis gündemini üyelere bildirdi. Gündemin ilk maddesi olan oda faaliyetlerini Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, meclis üyelerine aktardı. Aylık mizanlar ve mali tabloların görüşülmesinin ardından diğer konulara geçildi. Meclis üyesi Görkem Özdemir, illerin ticaretinin gelişiminde önemli paya sahip olan fuar organizasyonların yapılması gerektiğini belirterek bu konuda çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'de fuar yapılmasının hem üyeler ile etkileşim hem de ticari hayata olacak olan pozitif katkılarından dolayı önemli olduğuna işaret ederken, Almanya'da gerçekleştirilecek olan Yörex fuarının da ilimizin tanıtımı ve uluslararası alanda görünürlük açısından çok değerli olduğunu ifade etti.

Toplantıda meclis üyeleri tarafından alınan karar ile DTSO Turizm Komisyonu Düzce Fuarı ön hazırlıkları ve yapılması için gerekli şartları araştırması için yetkilendirildi. Toplantıda yine Turizm Komisyonunun bu yıl Almanya'da gerçekleştirilmesi planlanan Yörex fuarı konusunda da ön hazırlıkları yapması konusunda yetkilendirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantının son bölümünde birincisi düzenlenen ve hayli başarılı şekilde tamamlanan Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali'nde görev alan turizm komisyonu ile oda personeline Düzce Valiliği tarafından iletilen teşekkür belgeleri verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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