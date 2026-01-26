Haberler

Mazıdağı'nın karlı yollarında zorlu mesai: Kadınlar sırtlarında saman taşıyarak kışa meydan okuyor
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dondurucu kar yağışı, kadınların hayvancılıkta verdiği yaşam mücadelesini gözler önüne seriyor. Kapanan yolları aşarak hayvanlarını beslemek için mücadele eden kadınlar, zorlu koşullara rağmen görevlerini yerine getiriyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı kırsal mahallelerde hayatı zorlaştırırken, geçimini hayvancılıkla sağlayan kadınlar dondurucu soğuğa aldırış etmiyor. Kapanan yolları sırtladıkları saman çuvallarıyla aşan kadınlar, hayvanlarını beslemek için büyük bir yaşam mücadelesi veriyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal mahallelerde kış mevsimi, sadece dondurucu soğukları değil, aynı zamanda günlük yaşamın devamı için verilen büyük bir mücadeleyi de beraberinde getirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgelerde, hayatın yükünü yine kadınlar omuzladı. Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede yolların karla kapanması araç ulaşımını imkansız hale getirirken, hayvancılıkla geçinen aileler için mesai durmadı. Ahırlardaki hayvanların yemsiz kalmaması için harekete geçen kadınlar, motorlu taşıtların giremediği noktalarda kendi beden güçlerini ortaya koydu.

Sırtlarında yük, önlerinde kar

Sabahın erken saatlerinde işe koyulan kadınlar, ağırlığı onlarca kiloyu bulan saman çuvallarını sırtlarına yüklenerek metrelerce yol yürüyor. Kar kalınlığının yürümeyi dahi zorlaştırdığı arazide, dondurucu soğuğa rağmen hayvanlarına yem ulaştırmaya çalışan kadınların bu çabası, bölgedeki yaşamın zorluğunu gözler önüne seriyor. Mazıdağı kırsalında objektiflere yansıyan bu görüntüler, Anadolu kadınının fedakarlığının ve bitmek bilmeyen yaşam mücadelesinin en somut örneği oldu. Her türlü coğrafi zorluğa "inat" üretimden kopmayan kadınlar, kışın en sert günlerinde dahi sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyor. - MARDİN

