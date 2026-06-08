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Mayıs ayında yurt genelinde 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildi

Mayıs ayında yurt genelinde 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-31 Mayıs tarihleri arasında 82 bin 481 gıda denetimi yapıldığını, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası kesildiğini ve 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-31 Mayıs tarihleri arasında toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini ve 142,5 milyon lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1-31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere; 142,5 milyon lira idari para cezası uygularken, 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, işini hakkıyla yapan üreticinin ve işletmecinin emeğini desteklediklerini ve fırsatçılara izin vermediklerini de sözlerine ekledi. Ayrıca Yumaklı, vatandaşın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlere 'sıfır tolerans' ilkesiyle devam edeceklerini de ekledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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