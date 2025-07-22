Marmaris'te Dalış Turizmi İlgi Görüyor

Marmaris'te Dalış Turizmi İlgi Görüyor
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Muğla'nın Marmaris bölgesinde dalış turizmi yaz sezonuyla birlikte artış gösterdi. Dalış eğitmenleri, yerli turistlerin ilgisinin sektörü ayakta tuttuğunu belirtirken, 12 yaş üstü herkesin dalış yapabileceği ifade ediliyor. Katılımcılar için çeşitli dalış noktaları mevcut ve köpek balığı korkusu taşımalarına gerek yok.

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris, berrak denizi ve zengin su altı yaşamıyla dalış tutkunlarının uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte bölgede dalış turizmine ilgi artarken, antik batıklar, mağaralar ve mercan resifleri hem amatör hem de profesyonel dalgıçlara farklı rotalar sunuyor. 36 yıldır bu sektörde olan tecrübeli dalış eğitmeni Engin Güner, sektörde yaşanan genel durumu değerlendirerek, "Açık konuşayım, bu sezonu yerli turist sayesinde atlattık. Şu an 10 kişi geliyorsa, 7'si yerli oluyor. Türklerden ciddi anlamda ilgi çok büyük" dedi.

12 yaş üstü herkes deneyimleyebilir

Engin Güner herhangi bir sağlık sorunu olmayan 12 yaşından büyük herkesin dalış yapabileceğini söyledi. "Özellikle denemek isteyen herkese bilgilendirme amaçlı tanıtım (demo) dalışları yapıyoruz. Sabah limandan çıkıp dalış noktasına ulaştıktan sonra teorik eğitim veriyoruz. Ardından katılımcılar, yaklaşık 15'er dakikalık su altı deneyimi yaşıyor" diye konuştu.

Ancak bazı sağlık durumlarının dalışa engel oluşturduğunu vurgulayan Engin Güner, "Kalp hastalığı, epilepsi, astım ve ciddi solunum rahatsızlıkları olanlar için dalış uygun değil. Bu durumlarda doktor onayı ve raporla sınırlı katılım mümkün olabilir" dedi.

"Köpek balığı yok" korkmaya gerek yok

Dalış eğitmeni Evrim Güner ise Marmaris'te 15-16 farklı dalış noktası bulunduğunu ve her seviyeye uygun bölgeler olduğunu ifade etti. "Acemiler için uygun yerler, mağaralar, batıklar ve balıkların yoğun olduğu alanlar var. Haritalarını biz çizdik. Katılımcıları bu bölgelere götürüyoruz" dedi.

Katılımcıların en çok "Köpek balığı var mı?" sorusunu yönelttiğini belirten Güner, "Bizde köpek balığı yok, o yüzden rahatlıkla dalabilirler. Eğitimlerimiz oldukça kolay. Korkmasınlar, bir kez deneyen genellikle tekrar geliyor" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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