Marmaris'e Kurvaziyer bereketi

Marmaris Limanı, bu hafta üç dev kruvaziyer gemisini ağırlıyor. MSC Divina, Mein Schiff 5 ve Seven Seas Splendor ile yaklaşık 9 bin 700 yolcu ve mürettebatın ilçeye gelmesi bekleniyor. Esnaf, turist yoğunluğundan memnun.

Marmaris turizmine denizden büyük hareketlilik geldi. Dünyanın güvenli limanları arasında gösterilen Marmaris Limanı, bu hafta üç dev kurvaziyer gemisini ağırlıyor. İlçeye gelecek binlerce turistin çarşı ve turistik bölgelerde yoğunluk oluşturması beklenirken, esnaf da yaşanan hareketlilikten memnun kaldı.

Dünyanın güvenli limanları arasında gösterilen Marmaris Limanı, bu hafta ağırladığı dev kurvaziyer gemileriyle turizme hareketlilik getirdi. Her Salı günü düzenli olarak Marmaris'e gelen kurvaziyer gemilerine bu hafta iki büyük geminin daha eklenmesiyle ilçede çarşı, marina ve turistik bölgelerde yoğunluk yaşandı.

Her salı Marmaris Limanı'na gelen "MSC Divina" ve bugün gelen "Mein Schiff 5" kurvaziyerleriyle şimdiye kadar yaklaşık 8 bin 400 yolcu ve mürettebat ilçeye giriş yaptı. Cumartesi günü limana gelecek olan lüks kruvaziyer "Seven Seas Splendor" ile birlikte bu sayının yaklaşık 9 bin 700'e ulaşması bekleniyor.

MSC Cruises'a ait "MSC Divina" kruvaziyeri Marmaris Limanı'na 4 bin 900 yolcu ve mürettebatla yanaşırken, "Mein Schiff 5" kruvaziyeri ise yaklaşık 3 bin 500 yolcu ve mürettebat getirdi.

Haftanın son kruvaziyeri olacak "Seven Seas Splendor" ise 30 Mayıs Cumartesi günü Marmaris'e gelecek. Sabah saatlerinde limana yanaşacak geminin yaklaşık 1.300 yolcu ve mürettebat taşıdığı öğrenildi.

Kruvaziyer turistlerinin özellikle Marmaris Çarşısı, marina ve tarihi alanlarda yoğunluk oluşturduğu görülürken, esnaf da yaşanan hareketlilikten memnun olduklarını ifade etti. Sezonun ilerleyen dönemlerinde kruvaziyer seferlerinin artarak devam etmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
