Marmarabirlik'te Üst Düzey Görev Değişikliği: Mehmet Ertaş Genel Müdür Oldu

Dünyanın lider zeytin üreticisi Marmarabirlik'te üst düzey görev değişikliği yaşandı. Genel Müdürün emekliye ayrılmasıyla, Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Ertaş, Marmarabirlik'in yeni Genel Müdürü oldu.

Marmarabirlik'te Genel Müdürün emekli olmasıyla birlikte bayrak değişimi yaşandı. 2007 yılında Marmarabirlik'te Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Mehmet Ertaş, Genel Müdürlük makamına atandı. 1 Kasım 2024 tarihinde görevinin başına geçen Ertaş, ilk tebriği Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa'dan aldı. Başkan Asa, Ertaş'a yeni görevinde başarılar dileyerek, "Yeni dönemde birlikte daha da güçlü adımlar atmak en büyük arzumuzdur. Kurumumuzda hatırı sayılacak zamandır uyum içinde çalıştığımız Mehmet Ertaş'ın Genel Müdürlük görevinde de başarılı olacağından kuşkumuz yoktur. Marmarabirlik'i tanıyan, uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yapan Ertaş'ın, Kuruma büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. - BURSA