Marella Discovery 2 Gemisi Bodrum'a 1809 Yolcu Getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen "Marella Discovery 2" adlı yolcu gemisi, 1809 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 264 metre boyunda, 35 metre genişliğinde ve 50 metre yüksekliğindeki Marella Discovery 2, sabah saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştırılan gemide ağırlıklı İngiliz olmak üzere toplam 1809 yolcu, 733 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA