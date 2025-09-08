Haberler

Marella Discovery 2 Gemisi Bodrum'a 1809 Yolcu Getirdi

Marella Discovery 2 Gemisi Bodrum'a 1809 Yolcu Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum, Marella Discovery 2 adlı yolcu gemisini ağırladı. Sabah saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan gelen gemide, ağırlıklı olarak İngiliz olmak üzere 1809 yolcu ve 733 personel bulunuyor. Geminin akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket etmesi bekleniyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen "Marella Discovery 2" adlı yolcu gemisi, 1809 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 264 metre boyunda, 35 metre genişliğinde ve 50 metre yüksekliğindeki Marella Discovery 2, sabah saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştırılan gemide ağırlıklı İngiliz olmak üzere toplam 1809 yolcu, 733 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP'li Mahmut Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı

CHP'li Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest Grubuna açılan soruşturmaya Hadise'den tepki

'Teşhircilik' soruşturması başlatılan konsere Hadise'den ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.