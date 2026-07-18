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Mardin Havalimanı Yılın İlk Yarısında 502 Bin Yolcuya Hizmet Verdi

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DHMİ verilerine göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı 2026'nın ilk altı ayında 502 bin 35 yolcuya hizmet verdi, 3 bin 98 uçak trafiği ve 4 bin 696 ton yük taşındı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) verilerine göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı 2026'nın ilk altı ayında 502 bin 35 yolcuya hizmet verirken, 3 bin 98 uçak trafiği gerçekleşti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nın 2026 yılı ocak-haziran dönemine ilişkin uçuş ve yolcu istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, havalimanında yılın ilk altı ayında toplam 3 bin 98 uçak trafiği gerçekleşirken, 502 bin 35 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde taşınan yük miktarı ise 4 bin 696 ton oldu.

Haziran ayında ise havalimanını 90 bin 350 yolcu kullandı. Bu dönemde 556 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı 849 ton olarak kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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