Manisalı Kuaförler Simav Yarışmasında İki Kupa Kazandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde kuaförlere yönelik düzenlenen yarışmada Manisalı kuaförler, "Topuz" kategorisinde birincilik, "Erkek Saç Kesimi" kategorisinde ise üçüncülük başarısı elde ederek, Manisa'ya iki kupa ile döndü.

Simav'da gerçekleştirilen "Simav Sahne Senin" yarışmasında Manisalı kuaför Hatice Aydoğan 'Topuz' kategorisinde birinci olurken, kupasını ünlü topuz eğitmeni Muhittin Yuşan'ın elinden aldı. "Erkek Kesim" kategorisinde Mehmet Ali Mersin ise üçüncü oldu. Dereceye giren kuaförler mutluluğunu Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Adem Şahin ile paylaştı. Dereceye giren kuaförleri tebrik eden Şahin, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Türkiye'nin neresinde bir yarışma düzenlenirse katılım sağlayarak Manisa'ya kupalar getirmenin mücadelesini veriyoruz. Bu yarışmadan da iki kupa aldık. 2022 yılında itibaren 20'den fazla kupa kazandık. Bundan sonra da bu sayıyı arttırmanın mücadelesini vereceğiz" dedi. - MANİSA