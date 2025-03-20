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Manisa'nın Demirci İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Manisa'nın Demirci İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oldu
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Manisa'nın Demirci ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Yerel yetkililer, soğuk hava nedeniyle zirai don olabileceği konusunda üreticileri uyardı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Nevruzla birlikte baharın gelişini kutlamaya hazırlanan Manisa'da kar yağışı etkili oldu. Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla dağlık alanlar beyaza büründü. Kar yağışı ve hafif fırtınanın etkili olduğu 1470 rakımlı Akçakertik mevkii, Asitepe mevkii, Türkmen Tepe, Hışır mevkiileri, Bardakçı ve Sağnıç mahalleleri beyaza bürünürken, ilçe merkezinde de hafif kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı ve fırtına ile birlikte termometreler eksi derecelere inerken, yetkililer gece saatlerinde soğuk havanın etkisi ile zirai don olabileceğinden üreticilerin tarlalarında tedbir almaları noktasında uyardı.

Demircili badem ve kiraz üreticilerinin soğuk hava ve zirai don uyarısı sebebiyle tarlalarında tedbirler aldığı gece saatlerinde tarlalarının belli noktalarında ateş yakarak tedbir alacakları öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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