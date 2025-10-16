Haberler

Manisa'da Gençlik Çalıştayı Düzenlendi

Manisa'da gerçekleştirilen 'Manisa Gençlik Çalıştayı'nda gençlere yönelik hizmetler sivil toplum kuruluşlarına anlatıldı. Vali Vahdettin Özkan, gençlerin gelişimi için yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Manisa'da düzenlenen "Manisa Gençlik Çalıştayı"nda gençlere yönelik düzenlenen hizmet ve faaliyetler sivil toplum kuruluşlarına anlatıldı.

Gençlere yönelik hizmet ve faaliyetlerin kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından ele alındığı "Manisa Gençlik Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştaya katılan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, gençlerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimine yönelik yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Manisa Gençlik Platformu tarafından organize edilen çalıştaya; Vali Vahdettin Özkan, Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gençlik alanında faaliyet gösteren dernek temsilcileri katıldı.

Çalıştayda kamu kurumları tarafından gençlik hizmetlerine ilişkin sunumlar yapıldı, gençlere yönelik yürütülen projeler ve destekler hakkında bilgi verildi. Toplantıda, kamu kurumları ve STK'ların gençlik alanında birlikte yürütebileceği çalışmalar değerlendirildi. Gençlik dernekleri temsilcileri, sunumlarında gençlerin sivil toplum kuruluşlarında aktif rol almasının önemine vurgu yaptı.

Çalıştayda ayrıca, gençlik hizmetlerine yönelik stratejik eylem planlarının uygulanması, hizmetlerin iyileştirilmesi, değerler eğitimi, üniversite öğrencilerine yönelik kültürel faaliyetler ve iletişim vizyonu konuları ele alındı. Gençlerin taleplerinin doğru belirlenmesi ve bu taleplerin çalışmalara yön vermesi gerektiği vurgulandı.

"Gençlerimiz için her kurum kararlılıkla çalışıyor"

Gençlik çalışmalarında sivil toplum kuruluşlarının etkinliğini artırmanın önemine dikkat çeken Vali Vahdettin Özkan, "Siz gençler gönüllülükle, yaşıtlarınız için değer üretiyorsunuz. Gençlerin STK'larda aktif rol almasını ve bu çalışmaların STK'lar aracılığıyla yürütülmesini çok önemsiyoruz. Gençlerimizin hayal ettikleri her şeyi başarabileceklerine inanıyoruz ve onlara güveniyoruz." dedi.

Vali Özkan, gençlerin ülkenin en büyük gücü olduğunu belirterek, "Devletimizin tüm kurumları; gençlerimizin sosyal, kültürel, sportif, manevi ve teknolojik gelişimini desteklemek için kararlılıkla çalışmaktadır. Gençlik sadece bir yaş dönemi değil, geleceğimizin teminatıdır. Spor tesisleri, gençlik merkezleri ve kamplar aracılığıyla gençlerimiz sporla, sanatla ve bilimle buluşma fırsatı bulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kamu kurumlarının yanı sıra STK'ların da gençlere yönelik gönüllülük, sosyal sorumluluk ve liderlik eğitimleri gibi faaliyetlerle kamu hizmetlerine katkı sunduğunu belirten Özkan, "Bu katkılar, gençlerimizin hem mesleki hem ahlaki yönden donanımlı bireyler olarak yetişmesine büyük destek sağlamaktadır." dedi.

Çalıştay, gençlerin istek ve önerilerinin alınması, kamu-STK iş birliğiyle gençlere ve topluma değer katacak yeni proje fikirlerinin değerlendirilmesiyle sona erdi. - MANİSA

