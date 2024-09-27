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Manisa'da Döngüsel Ekonomi Eğitimi Düzenlendi

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Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, 'MAVA-Greener Future for ALL' projesi kapsamında döngüsel ekonomi eğitimi düzenledi. İmalat sanayisindeki firmaların katıldığı eğitimde, döngüsel ekonomi modeli, Avrupa yeşil mutabakatı ve sürdürülebilir atık yönetimi gibi konular ele alındı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye-AB arasında Şehir Eşleştirme-II Hibe Programı kapsamında yürütülen "MAVA-Greener Future for ALL" projesi kapsamında, döngüsel ekonomi eğitimi düzenledi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, döngüsel ekonomi eğitimine ev sahipliği yaptı. İmalat sanayisinde yer alan firmaların katıldığı eğitim, yoğun ilgi gördü. Programda; döngüsel ekonomi modelinin ilkeleri, Avrupa yeşil mutabakatı ve sınırda karbon uygulaması ile imalat sanayisine etkileri, BM sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda döngüsel ekonomi, işletmelerde sürdürülebilir atık yönetimi konuları anlatıldı. Yine eğitimde, farklı sektörlere ilişkin döngüsel iş modeli yaklaşımları, Türkiye ve dünyadan örneklerle firmalara aktarıldı.

Eğitimin ardından Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bezci, katılımcılara sertifikalarını verdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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