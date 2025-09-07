Haberler

Manisa'da Deprem Anında Güreşçiler Güvenli Alana Geçti

Manisa'da Deprem Anında Güreşçiler Güvenli Alana Geçti
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Manisa'da da hissedildi. Deprem sırasında Manisa Atatürk Spor Kompleksi'nde etkinlikte bulunan güreşçiler, hızlı bir şekilde dışarı çıkıp güvenli alana geçti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Manisa'da da hissedildi. Deprem anında Manisa Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen AFAD Destek AFAD Gönüllüsü Buluşması etkinliği sırasında misafirhanede kalan güreşçiler, kısa sürede binayı boşalttı.

Saat 12.35'te meydana gelen deprem anında Manisa Atatürk Spor Kompleksi Misafirhanesi'nde bulunan güreşçiler sarsıntıyı hissederek, hızla dışarı çıkıp güvenli alana geçti.

Deprem anını yaşayan sporcular ise, "Deprem eğitiminin verildiği sırada depreme yakalandık ve kendimizi biraz da olsa şanslı hissettik" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
