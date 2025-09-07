Manisa'da Deprem Anında Güreşçiler Güvenli Alana Geçti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Manisa'da da hissedildi. Deprem anında Manisa Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen AFAD Destek AFAD Gönüllüsü Buluşması etkinliği sırasında misafirhanede kalan güreşçiler, kısa sürede binayı boşalttı.

Saat 12.35'te meydana gelen deprem anında Manisa Atatürk Spor Kompleksi Misafirhanesi'nde bulunan güreşçiler sarsıntıyı hissederek, hızla dışarı çıkıp güvenli alana geçti.

Deprem anını yaşayan sporcular ise, "Deprem eğitiminin verildiği sırada depreme yakalandık ve kendimizi biraz da olsa şanslı hissettik" dedi. - MANİSA